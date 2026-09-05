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Turističke agencije i hotelijeri ovaj period sve ozbiljnije računaju u svoje poslovne planove, a podaci i procene turističkih radnika pokazuju da interesovanje nije nestalo sa poslednjim danima avgusta, već da se deo potražnje samo pomera ka kraju leta.

Grčka i u septembru ostaje neprikosnovena

Ako ste se pitali gde u septembru Srbi najviše vole da putuju, odgovor se godinama nije mnogo promenio – Grčka je ubedljivo na prvom mestu. Početkom septembra prošle godine ovu zemlju je tokom tadašnje letnje sezone posetilo skoro milion turista iz Srbije, dok su druge destinacije imale višestruko manje turista. To je posebno važno za septembar, jer Grčka ima ogroman broj privatnih apartmana i hotela koji ostaju aktivni i posle glavnog avgustovskog talasa.

Od Olimpijske regije i Halkidikija do Tasosa, Krfa, Zakintosa, Rodosa i Krita, postoji ponuda za gotovo svaki budžet, pa nije čudo što upravo Grčka ostaje najstabilnije tržište za srpske turiste čak i kada se sezona polako smiruje.

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Turska sve više privlači Srbe

Odmah iza Grčke poslednjih godina ozbiljno se pozicionirala Turska, i to više nije destinacija koju Srbi vezuju samo za jul i avgust. Prema proceni JUTE iz septembra 2025, do tada je u Turskoj boravilo više od 200.000 srpskih turista, ali interesovanje postoji tokom cele godine zahvaljujući velikom broju direktnih letova i činjenici da Istanbul stalno privlači putnike.

Septembar je za Tursku posebno zanimljiv jer se i dalje može računati na veoma toplo vreme, dok se najveća letnja gužva postepeno smanjuje. Za turističku industriju to znači da se sezona ne završava naglo 31. avgusta – hoteli, avio-kompanije, transferi, restorani i turističke agencije mogu da računaju na potražnju i tokom prvih nedelja jeseni.

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Crna Gora ostaje favorit za put kolima

Crna Gora je i dalje među destinacijama koje Srbi masovno biraju, posebno oni koji žele da krenu sopstvenim automobilom i ne zavise od aviona ili organizovanog prevoza. Do početka septembra 2025. u Crnoj Gori je, prema proceni JUTE, bilo oko 150.000 srpskih turista, što je ovu zemlju držalo pri samom vrhu liste omiljenih destinacija.

Podaci crnogorske statistike dodatno pokazuju koliko je ovo tržište važno: tokom cele 2025. turisti iz Srbije ostvarili su 23,4 odsto svih noćenja stranih turista u Crnoj Gori, više nego gosti iz bilo koje druge zemlje. To je ozbiljan poslovni podatak za crnogorski turizam, jer pokazuje da srpski gosti nisu samo broj na granici već važan deo prihoda hotela, privatnog smeštaja, restorana i drugih turističkih usluga.

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Egipat, Tunis i evropske destinacije

Na listi destinacija koje privlače srpske turiste nalaze se i Egipat i Tunis, posebno kada je reč o avionskim aranžmanima i hotelima sa kompletnom uslugom. Egipat godinama unazad privlači na desetine hiljada turista iz Srbije, dok se Tunis poslednjih godina ponovo snažno vratio na tržište zahvaljujući čarter letovima i hotelskoj ponudi.

Tu su i Italija i Španija, koje privlače putnike preko avionskih i čarter aranžmana, dok Hrvatska ima dosta individualnih gostiju iz Srbije. Za razliku od Grčke i Crne Gore, gde je automobil čest izbor, kod udaljenijih destinacija turističke agencije i avio-prevoz imaju mnogo veću ulogu, pa je septembarska potražnja direktno povezana sa brojem čartera i ponudom aranžmana.

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Koliko su jeftinija letovanja u septembru?

Što se cene tiče, a koja je mnogima jel'te presudna, letovanje u septembru može biti do 50 odsto jeftinije nego u špicu sezone, dok kod pojedinih aranžmana razlika može biti i veća. Prema podacima turističke industrije, u Grčkoj se sredinom septembra desetodnevni aranžmani sa autobuskim prevozom i smeštajem mogu naći za oko 120–150 evra po osobi, dok su avionski aranžmani najčešće jeftiniji oko 15–20 odsto.

Najveća ušteda obično se vidi na smeštaju, jer posle glavne sezone vlasnici apartmana spuštaju cene kako bi popunili preostale termine. Aktuelne ponude za septembar 2026. pokazuju da se deset noći u pojedinim grčkim letovalištima mogu naći već od 80–100 evra po osobi sa prevozom, dok se za popularnije destinacije cene uglavnom kreću ispod 200 evra. Zato septembar za porodicu ili par može značiti nekoliko stotina evra manji račun za celo letovanje, posebno ako se putuje u drugoj polovini meseca.

Trik za uštedu

Ako gledate Grčku u septembru 2026, najjeftiniji su uglavnom termini od oko 15. septembra pa do kraja meseca. Aktuelne ponude pokazuju da su krajem meseca aranžmani u pojedinim mestima spušteni na 80–145 evra po osobi za oko 10 dana, dok su sredinom septembra uglavnom nešto skuplji.

Savet iskusnih putnika glasi: U slučaju da želite najbolji odnos cene i vremena, ciljajte 15–25. septembar. Za baš najnižu cenu gledajte posle 20. septembra, kada se kapaciteti dodatno prazne i pojavljuju se last-minute ponude; konkretno, postoje i aranžmani sa polaskom 15. septembra koji su već značajno sniženi.