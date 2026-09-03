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Stabilnost energetskog sistema, sigurnost snabdevanja i investicije u nove kapacitete sve snažnije određuju mogućnosti za dalji razvoj i konkurentnost privrede. Upravo su to teme konferencije „Energija kao oslonac rasta – Stabilnost sistema i konkurentnost privrede“, koju 8. septembra u Beogradu organizuju kompanije Mondo Inc i WMG (Wireless Media Group), uz podršku sponzora „Elektroprivrede Srbije“, Privredne komore Srbije i Evropske mreže preduzetništva koja će okupiti predstavnike institucija, energetskog sektora, poslovne i stručne zajednice.

Konferenciju će uvodnim obraćanjima otvoriti ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović i predstavnik Privredne komore Srbije. Nakon uvodnog dela, dr Jelena Vasić, rukovodilac Centra za strateške analize i analitiku PKS, predstaviće ključne pokazatelje Srbije i regiona prezentacijom „Energetika u brojkama 2026 – ključni pokazatelji Srbije i regiona”. Prvi panel „Energetski sistem Srbije 2026–2040 – Strateški okvir, investicije i stabilnost“ usmeriće diskusiju na strateške pravce razvoja energetskog sistema i investicione prioritete do 2040. godine, sigurnost snabdevanja i otpornost sistema u uslovima energetske tranzicije, kao i regulatorni okvir i uslove za dugoročna ulaganja. Među ključnim temama biće i uticaj energetskih politika i velikih infrastrukturnih projekata na konkurentnost privrede, kao i investicije u energetsku infrastrukturu i nove kapacitete regiona. Panel će moderirati Ružica Vranjković, novinarka RTS-a, a učestvovaće predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike i „Elektroprivrede Srbije“, kao i mr Jasmina Radovanović, vodeća savetnica za imovinu i investicije u NALED-u.