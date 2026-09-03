KONFERENCIJA „ENERGIJA KAO OSLONAC RASTA – STABILNOST SISTEMA I KONKURENTNOST PRIVREDE“ OTVORIĆE KLJUČNA PITANJA RAZVOJA ENERGETIKE DO 2040. GODINE
Stabilnost energetskog sistema, sigurnost snabdevanja i investicije u nove kapacitete sve snažnije određuju mogućnosti za dalji razvoj i konkurentnost privrede. Upravo su to teme konferencije „Energija kao oslonac rasta – Stabilnost sistema i konkurentnost privrede“, koju 8. septembra u Beogradu organizuju kompanije Mondo Inc i WMG (Wireless Media Group), uz podršku sponzora „Elektroprivrede Srbije“, Privredne komore Srbije i Evropske mreže preduzetništva koja će okupiti predstavnike institucija, energetskog sektora, poslovne i stručne zajednice.
Konferenciju će uvodnim obraćanjima otvoriti ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović i predstavnik Privredne komore Srbije. Nakon uvodnog dela, dr Jelena Vasić, rukovodilac Centra za strateške analize i analitiku PKS, predstaviće ključne pokazatelje Srbije i regiona prezentacijom „Energetika u brojkama 2026 – ključni pokazatelji Srbije i regiona”.
Prvi panel „Energetski sistem Srbije 2026–2040 – Strateški okvir, investicije i stabilnost“ usmeriće diskusiju na strateške pravce razvoja energetskog sistema i investicione prioritete do 2040. godine, sigurnost snabdevanja i otpornost sistema u uslovima energetske tranzicije, kao i regulatorni okvir i uslove za dugoročna ulaganja. Među ključnim temama biće i uticaj energetskih politika i velikih infrastrukturnih projekata na konkurentnost privrede, kao i investicije u energetsku infrastrukturu i nove kapacitete regiona. Panel će moderirati Ružica Vranjković, novinarka RTS-a, a učestvovaće predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike i „Elektroprivrede Srbije“, kao i mr Jasmina Radovanović, vodeća savetnica za imovinu i investicije u NALED-u.
Nakon prezentacije posvećene podršci privredi putem Evropske mreže preduzetništva, drugi panel „Budućnost energetskog sektora – tehnologije i ljudi“ fokusiraće se na regionalnu integraciju tržišta električne energije i sigurnost snabdevanja, ulogu digitalizacije i novih tehnologija u razvoju otpornijeg energetskog sistema, kao i na pitanje stručnih kadrova i kompetencija potrebnih za novu investicionu fazu. Diskusiju će moderirati Dušan Jović, direktor kompanije „3E International“, a govornici će biti Dejan Stojčevski, tehnički direktor SEEPEX-a, Žarko Petrović, rukovodilac sektora za vitalni razvoj UNDP-a Srbija, Ljubinko Savić, sekretar Udruženja za energetiku i rudarstvo PKS, i prof. dr Nikola Rajaković sa Elektrotehničkog fakulteta.
Konferencija će povezati pitanja stabilnosti energetskog sistema, investicija, regulatornog okvira, tehnološkog razvoja i stručnih kadrova s njihovim uticajem na konkurentnost privrede, stvarajući prostor za razmenu perspektiva o razvoju energetskog sistema Srbije i regiona u periodu do 2040. godine. Skup će biti završen netvorkingom i posluženjem.
Svi zainteresovani za učešće na konferenciji mogu da se prijave putemLINKA.