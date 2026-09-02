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Srbija je ovih dana napravila kvantni skok u tehnološkom razvoju, u Šapcu je svečano otvorena prva fabrika humanoidnih robota kompanije "Minth" (u saradnji sa "AgiBot"), čime naša zemlja staje u red retkih evropskih država koje se bave visokotehnološkom proizvodnjom mašina budućnosti.

Dok su humanoidni roboti donedavno bili rezervisani za naučnofantastične filmove, danas oni izlaze sa proizvodnih traka noseći oznaku "Made in Serbia". Prema zvaničnim planovima, kapaciteti će ubrzo dostići proizvodnju od više hiljada robota godišnje, a sa budućim gigantskim postrojenjem u Inđiji, Srbija bi trebalo da se pozicionira kao regionalni, pa i evropski lider u razvoju robotike, dronova i pametnih baterija.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima kineske kompanije Jiangsu Reliance Energy Tech, nakon čega je potpisan i sporazum o izgradnji fabrike baterija u Inđiji za dronove i humanoidne robote.

Ali šta su zapravo humanoidni roboti, kako funkcionišu i, ono što najviše zanima građane, koje su njihove praktične koristi?

Foto: Marko Karović

Šta su humanoidni roboti i kako funkcionišu?

Humanoidni roboti su mašine dizajnirane da fizički oponašaju oblik, pa čak i ponašanje ljudskog tela. Za razliku od klasičnih industrijskih robota, koji uglavnom izgledaju kao ogromne mehaničke ruke pričvršćene za podlogu, humanoidni roboti imaju trup, ruke, noge i glavu. Zbog ovakve konstitucije, oni su sposobni da se kreću u prostoru koji je napravljen za ljude, mogu da hodaju, otvaraju vrata, koriste standardne alate i obavljaju zadatke u okruženjima gde točkovi ili gusenice ne mogu da prođu.

Njihov "mozak" pokreće najnaprednija veštačka inteligencija (AI). Opremljeni su složenim senzorima, kamerama i žiroskopima koji im omogućavaju da "vide" i mapiraju prostor, prepoznaju lica i glasove, pa čak i da usvajaju nova znanja. Demonstrirano je da roboti proizvedeni u Srbiji poseduju izuzetno osetljive senzore na "jagodicama" prstiju, koji im omogućavaju da precizno drže i presipaju tečnost iz čaše u čašu a da je ne proliju, ali i da igraju fudbal, boks ili narodno kolo sa besprekornom stabilizacijom "tela".

Foto: Marko Karović

Kako će se roboti koristiti u Srbiji i svetu?

Uvođenje robota ne znači gubitak radnih mesta za ljude, već obrnuto, roboti bi mogli da preuzmu opasne i monotone poslove, dok će se stvarati nova, visoko plaćena radna mesta u sektorima programiranja, održavanja i tehnološkog razvoja.

1. Pomoćnici za starije

Kako je najavljeno, u narednih pet godina roboti bi mogli da pomognu starijim građanima. Prema dosadašnjim saznanjima o njihovim mogućnostima, roboti bi mogli da dodaju predmete, podignu osobu ukoliko padne, pa čak i da komuniciraju.

2. Rad rame uz rame sa ljudima

U fabrikama, humanoidni roboti mogu da rade rame uz rame sa ljudima. Oni bi mogli da preuzmu fizički teške zadatke, podizanje teških tereta, rad u postrojenjima rizičnim za ljude. Četvoronožni roboti, popularni "robo-psi", već se u svetu koriste za inspekciju naftnih platformi, rudnika i cevovoda, gde svojim kamerama detektuju curenje gasa ili strujne kvarove bez rizika po ljudski život.

Foto: Marko Karović

3. Primena u vojsci

Značajan segment razvoja robotike odnosi se na bezbednost. Srbija uveliko radi na integraciji domaće vojne industrije i novih tehnologija. U mirnodopskim uslovima, robo-psi su savršeni za spasilačke misije. Mogu se provlačiti kroz ruševine nakon zemljotresa, nositi boce sa vodom, medicinsku opremu i pronalaziti preživele u uslovima gde bi slanje spasilaca bilo preopasno.

4. Edukacija i pomoć u učenju

Tehnologija nudi i fantastične mogućnosti u obrazovanju. Kako je demonstrirano, posebni modeli robota mogu raditi sa decom, tako što analiziraju i sažimaju obimne školske lekcije, a zatim detetu postavljaju pitanja, simulirajući interaktivnog i neumornog učitelja koji proces učenja čini zanimljivijim.

5. Uslužne delatnosti (Robot-hostese na EXPO 2027)

Srbija planira veliku nabavku robota za potrebe Međunarodne izložbe Ekspo 2027 u Beogradu. Desetine humanoinih mašina biće angažovane kao hostese, dočekivaće posetioce iz celog sveta, komuniciraće na različitim jezicima, pružaće informacije o paviljonima i održavaće higijenu u halama.

Foto: Marko Karović

Zašto je ovo važno za Srbiju?

Srbija je na vreme prepoznala globalne tokove, jer se procenjuje da će svetsko tržište robota kroz nekoliko decenija dostići vrednost od pet biliona evra, što je duplo više nego što danas vredi celokupna automobilska industrija.

- Srbija danas iskoračila u budućnost, i idemo napred brzinom kojom mnogo razvijenije zemlje ne mogu - poručio je predsednik Vučić. Danas je očigledno da naša zemlja ima snagu, superkompjutere i AI kapacitete da prati najveće svetske sile.

Većina robota koji će se montirati u Šapcu, a uskoro i proizvoditi u Inđiji, biće namenjena izvozu na evropsko i svetsko tržište, što će generisati ogromne prilive u državnu kasu. Kroz direktan izvoz, Srbija neće biti samo puki korisnik stranih tehnologija, već aktivni kreator globalne budućnosti, dok će naši građani među prvima osetiti blagodeti života uz pametne mašine.