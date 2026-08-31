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Pronalaženje nekretnine čija je cena ispod takozvane psihološke granice od 1.000 evra po kvadratu postaje prioritet za mnoge porodice. Objekti koji nude visok kvalitet gradnje i funkcionalnost u stabilnim, naseljenim mestima van gradske gužve, trenutno predstavljaju najsigurniju luku za kapital.

Upravo takav primer dolazi iz mesta Đelekovec, gde se prodaje održavana kuća na sprat od 220 m² stambenog prostora po ceni od 190.000 evra. Kada se u obzir uzme kvadratura, dolazimo do cene od svega 864 €/m², što je značajno ispod proseka čak i za manje urbane sredine.

Čak i ako posmatramo neto unutrašnji prostor od 210 m² (što cenu postavlja na 905 €/m²), ova ponuda i dalje predstavlja "priliku koja se ne propušta".

Lokacijske prednosti: Miran život uz maksimalnu dostupnost

Vrednost nekretnine nije definisana isključivo zidovima, već i okruženjem koje direktno utiče na svakodnevni život. Van velikih gradskih centara, blizina osnovnih usluga postaje ključni faktor održivosti, a Đelekovec se pozicionira kao idealan centar u neposrednoj blizini Koprivnice, regionalnog i industrijskog čvorišta ovog dela Hrvatske.

Kuća se nalazi u mirnom delu naselja, ali na poziciji koja garantuje praktičnost. Na svega 100 metara udaljenosti od objekta nalaze se sve ključne tačke: apoteka, ambulanta, prodavnica, crkva i uređeno dečje igralište. Blizina Koprivnice čini ovu lokaciju posebno atraktivnom za one koji rade u gradu, a žele mir ruralne sredine. Ovakva koncentracija sadržaja prirodno se nadovezuje na samu fizičku strukturu i prostranstvo ovog objekta.

Arhitektonska funkcionalnost: Jedna kuća, dve stambene jedinice

Strateška prednost objekata sa dva zasebna ulaza ogleda se u mogućnosti potpunog odvajanja stambenih jedinica, što značajno povećava upotrebnu i investicionu vrednost nekretnine.

Ova prostrana spratna kuća unutar svojih 220 m² nudi izuzetno funkcionalan raspored:

6 soba (uključujući 4 spavaće sobe i 2 dnevna boravka);

2 kuhinje;

2 kupatila (opremljena i kadom i tuš-kabinom).

Postojanje dva zasebna ulaza čini kuću idealnom za suživot više generacija ili, što je u ovom regionu sve profitabilnije, kao visokokvalitetan smeštaj za radnike. Fleksibilnost prostora dozvoljava potpunu privatnost unutar istog objekta. Ipak, prava vrednost ove nekretnine krije se u sintezi stambenog i pomoćnog prostora.

Dodatna vrednost: 330 m² iskoristive površine i uređena oaza

Pomoćne prostorije i zemljište tretiraju se kao "skriveni kapital" koji kupac dobija uz stambeni prostor. Kada se stambenoj površini doda impresivan podrum od 110 m² koji se proteže ispod cele kuće, kupac zapravo dobija ukupno 330 m² iskoristivog prostora, čime efektivna cena po kvadratu pada na neverovatnih 575 evra.

Pored prostranog podruma, eksterijer nudi sadržaje koji zaokružuju porodičnu priču:

Dve garaže i dva dodatna spremišta;

Lepo uređeno i kompletno ograđeno dvorište od 600 m²;

Vrtna kućica i ugrađen roštilj za porodična okupljanja;

Glavna natkrivena terasa od 35 m² uz dodatnu manju, nenatkrivenu terasu.

Ovaj eksterijer, uz tehničku opremljenost, čini sistem "ključ u ruke" koji je danas najtraženiji na tržištu.

Energetska fleksibilnost

U vreme visokih troškova renoviranja, prednost useljivih objekata sa kompletnom infrastrukturom je neprocenjiva. Objekat je građen 1985. godine (opeka i beton), što garantuje stabilnost i dugovečnost.

Kuća se prodaje kompletno nameštena i opremljena svim potrebnim uređajima. Poseban akcenat je na energetskoj stabilnosti, nekretnina poseduje priključke za struju, gradski vodovod, plin i kanalizaciju. Sistem grejanja je dvostruk, etažno plinsko centralno grejanje i peć na drva, što vlasniku omogućava fleksibilnost i kontrolu troškova u vreme volatilnih cena energenata. Tehnička ispravnost objekta direktno je praćena i besprekornom pravnom dokumentacijom.

Pravna sigurnost

Čista dokumentacija je temelj svake sigurne kupovine, a ovaj objekat dolazi sa potpuno urednim papirima: vlasnički list, građevinska dozvola i upotrebna dozvola, bez ikakvih tereta. To značajno ubrzava proces kupovine i olakšava dobijanje stambenih kredita.