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Šon Tuki se i dalje bavi svojim osnovnim poslom drvoseče, ali mu je čišćenje grobova donelo dodatnu finansijsku sigurnost. Za jedno čišćenje potrebno mu je do dva sata, a dnevno može da obiđe između dva i četiri groba. Cena usluge kreće se od oko 178 do čak 535 evra, u zavisnosti od obima posla.

Za nešto više od godinu dana očistio je više od 300 grobova. Njegove usluge obuhvataju dubinsko čišćenje nadgrobnih spomenika, farbanje slova, kao i postavljanje dekorativnog šljunka oko grobnog mesta.

Ideja za ovaj posao pojavila se kao način da zaradi dodatni novac, ali je vrlo brzo prerasla u mnogo više od toga. Zahvaljujući prihodima, Tuki je uspeo da prestane da plaća kiriju i da uštedi dovoljno za kupovinu kuće za svoju porodicu.

1/9 Vidi galeriju Za 2 sata zaradi 500 evra čišćenjem grobova Foto: Instagram

Privukao veliku pažnju

Veliki broj klijenata pronalazi preko društvenih mreža, gde objavljuje fotografije i snimke grobova pre i posle čišćenja. Njegov rad privukao je pažnju brojnih korisnika TikToka i Fejsbuka, a preporuke zadovoljnih porodica dodatno su mu pomogle da proširi posao.

Iako mu je ova delatnost donela značajnu finansijsku korist, Tuki kaže da mu je posebno važno to što njegov posao ima i emotivnu stranu.

- Lepo je pomoći onima koji ne znaju kako da očiste nadgrobne spomenike svojih voljenih - rekao je on, ističući da mu pričinjava zadovoljstvo kada porodicama pomogne da sačuvaju uspomenu na preminule članove.

Foto: screenshot TT/The grave cleaner

(Kurir/Blic)

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