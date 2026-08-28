Slušaj vest

Da su sve vrste nekretnina u Srbiji, posebno u Beogradu i drugim većim gradovima, poslednjih godina drastično poskupele odavno je poznata stvar, ali uvek nas cene nekih poprilično iznenade.

Takav je slučaj sa oglasom za prodaju placa površine četiri ara u Geršićevoj ulici na Zvezdari u Beogradu, u blizini naselja Lion, gde se za ar placa traži neverovatnih 198.750 evra. Lako je izračunati da će za ovaj poprilično mali plac potencijalnom investitoru trebati 795.000 evra.

- Plac površine 4 ara nalazi se na kraju niza, što mu daje dodatnu privatnost i otvorenost. Pozicioniran je praktično uz park, sa prijatnim pogledom na zelenilo i bez gradske buke, iako ste na samo nekoliko minuta od svih važnih sadržaja. Ovaj deo grada poznat je po mirnim, porodičnim ulicama, bogatom drvoredu i neposrednoj blizini škola, vrtića, prodavnica i gradskog prevoza. Kombinacija urbanog komfora i ambijenta "u parku“ čini ovu lokaciju izuzetno atraktivnom kako za porodičnu kuću, tako i za manji stambeni objekat - piše u oglasu objavljenom na sajtu "Halo oglasi".

Kako navodi agencija, koja je objavila oglas, reč je o građevinskom zemljištu koje je uknjiženo, a na placu ima voda, kanalizacija i struja.

- Plac predstavlja retkost na tržištu - poslednji u nizu, sa otvorenim pogledom, u zelenom i tihom okruženju, a nadomak centra gradskih dešavanja. Idealna investicija za one koji žele mir, svetlost i kvalitet života na jednoj od najtraženijih lokacija ovog dela Beograda - dodaje se u oglasu.

U oglasu se ističe da agencijska provizija iznosi dva odsto, što znači da će samo na ovom poslu agencija zaraditi 15.900 evra.