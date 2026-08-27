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U selu Gornje Crnatovo, udaljenom oko 25 kilometara od Niša, na prodaju je kuća po ceni od 25.000 evra. Oglas je privukao značajnu pažnju u Fejsbuk grupi "Kuće do najviše 20.000 evra", iako tražena cena premašuje iznos naveden u nazivu grupe. Pažnju je, pre svega, privuklo lepo uređeno imanje, koje obuhvata kuću, ograđeno dvorište, letnjikovac, baštu i voćnjak.

Dok su nekretnine u većim gradovima za mnoge kupce sve teže dostupne, seoska domaćinstva u blizini urbanih sredina sve češće privlače one koji žele mirniji život i više kontakta sa prirodom.

Vlasnik je u oglasu naveo samo osnovne informacije o lokaciji i ceni, dok fotografije daju detaljniji uvid u stanje imanja i pokazuju da se o njemu redovno vodilo računa. Dvorište je uredno i u potpunosti ograđeno, što budućim vlasnicima može pružiti dodatnu privatnost, ali i sigurnost za decu i kućne ljubimce. U okviru placa nalazi se i prostrani letnjikovac, pogodan za odmor tokom toplih dana, porodična okupljanja i obroke na otvorenom.

Foto: Facebook Printscreeen

Jedna od prednosti imanja je i održavana bašta sa sistemom za navodnjavanje. To pokazuje da je zemljište već bilo obrađivano i da je spremno za uzgoj povrća. Pored bašte nalazi se i voćnjak, koji dodatno doprinosi seoskom ambijentu. Budući vlasnik tako ne bi morao da ulaže dodatni trud u krčenje i sređivanje zapuštenog placa, već bi dobio već uređene zelene površine.

Ipak, pre eventualne kupovine važno je da se na licu mesta detaljno proveri stanje kuće, instalacija i svih pomoćnih objekata. Takođe, potrebno je proveriti vlasničku i drugu prateću dokumentaciju, čiji detalji nisu navedeni u kratkom oglasu objavljenom na Fejsbuku.

Gornje Crnatovo pripada opštini Žitorađa, u Topličkom okrugu. Reč je o kraju poznatom po voćnjacima i poljoprivrednom zemljištu, a činjenica da se Niš nalazi na svega 25 kilometara udaljenosti predstavlja dodatnu prednost. Ovo imanje tako može biti zanimljivo onima koji žele da spoje mir i prirodu seoskog života sa relativno brzom dostupnošću velikog grada.