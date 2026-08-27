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Reč je o sunčanim naočarima koje su izazvale požar u vozilu, pisao je 2023. godine BBC News. Vatrogasna i spasilačka služba intervenisala je na vreme, a iz službe upozoravaju sve vozače da reflektujući predmeti ne smeju biti izloženi direktnom suncu.

Sunčeva svetlost koja prolazi kroz staklo može delovati kao lupa i u najgorem slučaju zapaliti materijale poput plastike, papira ili tkanine. Zbog toga je savet da sunčane naočare uvek držite na sigurnom mestu, van domašaja sunčevih zraka.

S obzirom na to da su toplotni talasi tokom leta sve učestaliji, napravili smo spisak predmeta koje ne bi trebalo da držite u autu tokom vrelih meseci. Kako piše AccuWeather, delovi parkiranog automobila mogu se vrlo brzo zagrejati na preko 100 stepeni, čak i ako su prozori otvoreni. Takva toplota nije samo neprijatna, već može trajno oštetiti predmete ili izazvati opasnost:

Greške koje mnogi vozači prave kod klima uređaja u autu Foto: Shutterstock

Aerosol boce i sprejevi: Predmeti poput spreja za sunčanje, sredstava protiv insekata ili suvog šampona mogu postati opasni jer pritisak u njima raste sa porastom temperature. U užarenom autu povećava se rizik od eksplozije.

Lekovi: Uobičajeni analgetici i posebni preparati (poput insulina, EpiPen-ova i inhalatora) mogu izgubiti efikasnost ili postati nebezbedni kada se izlažu visokim temperaturama.

Naočare i kreme za sunčanje: Krema gubi svoja zaštitna svojstva kada stoji u vrućem automobilu, a sunčane i dioptrijske naočare se mogu izobličiti, oštetiti, pa čak i izazvati požar.

Hrana, piće i plastične flaše:Hrana se brzo kvari, dok limenke i plastične flaše sa gaziranim napicima mogu da se naduju ili eksplodiraju. Dodatno, plastične flaše sa vodom na toploti mogu ispuštati teške metale i mikroplastiku u tečnost, a delimično korišćene flaše postaju plodno tlo za bakterije.

Upaljači i šibice: Ovi sitni predmeti predstavljaju ozbiljan rizik od požara kada su izloženi direktnom suncu i visokim temperaturama.

Važna dokumenta: Pasoše, lične karte i račune nije dobro ostavljati u vozilu jer toplota može deformisati papir i izbledeti mastilo.

Elektronski uređaji: Telefoni, laptopovi i prenosivi punjači koji koriste litijum-jonske baterije ne podnose ekstremne vrućine. Baterije se mogu pregrejati, naduvati ili, u retkim slučajevima, zapaliti.