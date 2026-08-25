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Država je pripremila sveobuhvatan paket novih mera, ekonomski paket finansijske podrške vredan 600 miliona evra, usmeren ka zaštiti životnog standarda i rasterećenju kućnih budžeta. Pored niza jednokratnih isplata koje građane očekuju tokom septembra, jesen donosi i dugoočekivana, trajna sistemska rešenja.

Status roditelja negovatelja i 65.000 dinara mesečno

Kao jedan od najvažnijih segmenata novog paketa izdvaja se zakon koji stupa na snagu 1. oktobra 2026. godine. Roditelji koji celodnevno brinu o deci sa invaliditetom ili deci oboleloj od teških hroničnih bolesti, konačno će dobiti zvaničan zakonski status "roditelja negovatelja". Ovo sistemsko rešenje donosi tri ključna i trajna benefita.

Prvi i najvažniji benefit je redovna mesečna naknada u iznosu od 65.000 dinara. Drugi benefit odnosi se na materijalnu sigurnost i dostojanstvo u starosti, jer će ovim roditeljima država uplaćivati doprinose za obavezno penzijsko i zdravstveno osiguranje. Treća, izuzetno važna stavka, jeste mogućnost kumulacije prava. To u praksi znači da status roditelja negovatelja ne isključuje druga socijalna davanja, te će porodice nesmetano moći paralelno da primaju i dodatak za tuđu negu i pomoć, kao i osnovnu novčanu socijalnu pomoć, ukoliko ispunjavaju uslove.

Septembarski kalendar isplata

Znatan deo budžetskih sredstava direktno je usmeren ka najstarijim sugrađanima i građanima u stanju socijalne potrebe. Isplata kreće redovnim penzijama koje će biti uplaćene 2, 5. ili 10. septembra. Odmah nakon toga, 14. septembra, uslediće glavna isplata jednokratne pomoći.

Svi penzioneri dobiće podršku koja je podeljena u tri kategorije, 35.000, 27.500 ili 20.000 dinara, u zavisnosti od visine njihovih redovnih primanja. Zanimljivo je da pojedini poljoprivredni penzioneri, spajanjem različitih osnova pomoći, mogu ukupno primiti i više od 50.000 dinara.

Istog dana (14. septembra), jednokratna državna pomoć od 25.000 dinara biće uplaćena korisnicima novčane socijalne pomoći (NSP), korisnicima dečijeg dodatka, kao i primaocima boračkog dodatka. Posebna pažnja posvećena je borcima, koji će uz osnovni iznos dobiti i dodatnu, specijalnu jednokratnu pomoć od 10.000 dinara. Ovim delom paketa obuhvaćeno je preko 410.000 građana, a država je namenski izdvojila više od 71 milion evra.

Prijava za 6.000 dinara: Ko mora da se prijavi i kako?

Naredni ključni datum je 22. septembar, kada kreću sukcesivne isplate po 6.000 dinara iz Akcionarskog fonda za punoletne građane, koje će trajati do 25. septembra. Pravo na ovaj novac imaju punoletna lica sa srpskim državljanstvom, prebivalištem u Srbiji i važećom ličnom kartom. Zato je od izuzetne važnosti da pre početka prijava hitno proverite da li vam je lična karta važeća.

Ko dobija novac automatski?

Penzioneri, primaoci novčane socijalne pomoći (i jednokratne) i građani koji su već u Akcionarskom fondu novac dobijaju automatski, pravo na račune, i apsolutno ne moraju da se prijavljuju. Takođe, važno je napomenuti da primaoci dečijeg dodatka svojih 25.000 dinara dobijaju automatski, ali ako žele i ovih 6.000 dinara, za taj iznos moraju podneti prijavu.

Procedura prijave

Svi ostali punoletni građani prijavu podnose isključivo elektronskim putem. Prijavljivanje počinje zvanično 7. septembra 2026. godine preko portala Uprave za trezor na adresi idp.trezor.gov.rs. Proces je jednostavan: unose se traženi lični podaci i bira se banka za isplatu. Glavni isplatilac biće Banka Poštanska štedionica, gde će građanima automatski biti otvoren namenski račun. Zbog čestih internet prevara, nadležni apeluju da podatke ostavljate isključivo na ovom zvaničnom državnom sajtu i da ne klikćete na sumnjive SMS linkove.

Prava naslednika i rokovi za podizanje novca

Deo ovog paketa odnosi se i na preminula lica. Od preko 7,6 miliona planiranih pojedinačnih isplata, oko 1,3 miliona odnosi se na preminule, a novac će biti prebačen njihovim zakonskim naslednicima. Naslednici će na svoje račune automatski, bez ikakve prijave, dobiti uvećane iznose od 12.000 ili 18.000 dinara u skladu sa ostavinskim postupkom.

Kada je reč o rokovima za podizanje novca, pravila su jasna, ukoliko se novac isplaćuje direktno iz budžeta, sredstva morate podići u narednih godinu dana. Sa druge strane, za isplate koje dolaze iz Akcionarskog fonda, ne postoji vremensko ograničenje za podizanje novca.