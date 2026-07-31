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Pored jednokratnih novčanih davanja koja služe za brzo rasterećenje kućnih budžeta, država od jeseni uvodi i dugoočekivana, trajna sistemska rešenja.Od 1. oktobra 2026. godine, na snagu stupa novi zakon koji donosi istorijsku i nemerljivu podršku porodicama koje se suočavaju sa najvećim životnim izazovima. Roditelji koji celodnevno brinu o deci sa invaliditetom ili deci oboleloj od teških hroničnih bolesti konačno će dobiti i zakonsko priznanje kroz zvaničan status roditelja negovatelja.

Ovaj zakonski status sa sobom donosi tri ključna benefita za porodice:

Redovnu mesečnu naknadu koja će iznositi 65.000 dinara.

Plaćene doprinose za obavezno penzijsko i zdravstveno osiguranje, čime se ovim roditeljima konačno garantuje materijalna sigurnost i dostojanstvo u starosti.

Mogućnost kumulacije prava, što u praksi znači da ostvarivanje statusa roditelja negovatelja nikako ne isključuje druga socijalna davanja. Ovi roditelji će nesmetano moći paralelno da primaju i dodatak za tuđu negu i pomoć, kao i osnovnu novčanu socijalnu pomoć, ukoliko za to ispunjavaju uslove. Sveobuhvatni paket mera od 600 miliona evra

Ova trajna, sistemska mera dolazi nakon sveobuhvatnog paketa ekonomskih mera Vlade Republike Srbije čija ukupna vrednost dostiže 600 miliona evra. Kapitalni program finansijske podrške strateški je usmeren ka zaštiti životnog standarda najugroženijih slojeva stanovništva. Dok je jedan značajan deo paketa rezervisan za penzionere, koje očekuje posebna jednokratna pomoć u iznosima do 50.000 dinara i punoletne građane čije će isplate ići i do 18.000 dinara, izuzetno važan segment ovog programa fokusiran je na građane koji se oslanjaju na sistem socijalne zaštite.

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Ko ima pravo na jednokratnu pomoć od 25.000 dinara?

Ministar finansija Siniša Mali precizirao je da će znatan deo budžetskih sredstava biti direktno usmeren ka građanima u stanju socijalne potrebe. Prema zvaničnim najavama, jednokratna državna pomoć u iznosu od 25.000 dinara biće uplaćena sledećim kategorijama:

Korisnicima novčane socijalne pomoći (NSP),

Korisnicima dečijeg dodatka,

Primaocima boračkog dodatka.

Posebna pažnja u okviru ovog paketa posvećena je borcima. Pored osnovnog iznosa od 25.000 dinara, ova kategorija građana dobiće i dodatnu, specijalnu jednokratnu pomoć u iznosu od 10.000 dinara.

Ovim delom ekonomskog paketa biće direktno obuhvaćeno ukupno 410.744 građana Republike Srbije. Kako bi se ova mera uspešno sprovela, iz republičkog budžeta je namenski izdvojeno više od 71 milion evra.

Siniša Mali saopštio redosled isplate

Isplata novog paketa državne pomoći započinje redovnim penzijama, koje će najstarijim sugrađanima biti uplaćene 2, 5. ili 10. septembra, u zavisnosti od kategorije osiguranika kojoj pripadaju.

Odmah nakon toga, 14. septembra, sledi glavna isplata jednokratne pomoći. Svi penzioneri u Srbiji dobiće ovu podršku, a iznosi su podeljeni u tri kategorije - 35.000, 27.500 ili 20.000 dinara, u zavisnosti od visine njihovih redovnih primanja. Pojedini poljoprivredni penzioneri mogu kroz spajanje različitih osnova pomoći ukupno primiti i više od 50.000 dinara. Istog dana, pomoć u iznosu od 25.000 dinara biće isplaćena korisnicima socijalne pomoći, primaocima boračkog dodatka, kao i osobama u registru boraca koje taj dodatak ne primaju. Građani koji su pod boračkom zaštitom dobiće i dodatnih 10.000 dinara.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Naredni ključni datum je 22. septembar, koji je rezervisan za isplatu pomoći svim ostalim punoletnim građanima. Svakom punoletnom građaninu Srbije biće uplaćeno po 6.000 dinara iz Akcionarskog fonda. Međutim, pojedini građani će na svoje račune dobiti uvećane iznose od 12.000 ili 18.000 dinara na osnovu naslednih prava. Naime, od ukupno 7.668.000 planiranih pojedinačnih isplata, oko 1,3 miliona se odnosi na preminula lica, a taj novac biće prebačen njihovim zakonskim naslednicima u skladu sa ostavinskim postupkom.

Jeftiniji lekovi, popusti na energente i besplatno obrazovanje

Paket od 600 miliona evra osmišljen je tako da pokrije i osnovne svakodnevne troškove socijalno ugroženih kroz niz dodatnih mera i uredbi koje stupaju na snagu:

Drastično jeftiniji lekovi: Od 1. avgusta 2026. godine, cene pojedinih lekova koji se izdaju na recept biće značajno korigovane naniže. Kod određenih medikamenata, ovo sniženje iznosiće i do 80 odsto, što predstavlja ogromno dugoročno olakšanje za novčanike pacijenata.

Popusti na struju i gas: Zvanično je produženo važenje uredbe o energetski ugroženom kupcu. Zahvaljujući ovoj meri, građani sa najnižim primanjima, kao i socijalno ugrožena domaćinstva, i dalje će moći da ostvaruju pravo na umanjenje mesečnih računa za električnu energiju i gas u rasponu od 20 do 40 odsto.

Besplatni udžbenici: Pravo na obrazovanje bez finansijskog pritiska ostaje prioritet države. Deca koja dolaze iz porodica koje su korisnici novčane socijalne pomoći (NSP) zadržavaju pravo na potpuno besplatne udžbenike i neophodnu školsku opremu za predstojeću školsku godinu.

Turistički vaučeri: Kao dodatnu meru stimulacije domaćeg turizma i podrške budžetu građana, doneta je odluka o podeli 30.000 vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara, koji će moći da se iskoriste za letovanje i odmor u Srbiji. U 2026. godini, vaučere će moći da dobiju isključivo penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi iznos od 80.000 dinara.