Prva bi bila da mlađe generacije ne dobiju novac. Svi građani koji su punoletni postali nakon 2007. godine, uključujući i one koji danas imaju oko 35 godina, po starim pravilima ne bi imali pravo na ovu isplatu.

Drugi problem odnosio bi se na građane koji su u međuvremenu preminuli. Država ima obavezu da isplati novac i za njih, a takvih građana ima oko 1,3 miliona.