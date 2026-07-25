Na festivalu je održana prezentacija takmičarskih disciplina sekača motornom testerom, uz praktičan prikaz pravilnog korišćenja zaštitne opreme za bezbedan i siguran rad, sa posebnim akcentom na obaveznu upotrebu zaštitnog šlema.

Uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima, brojni posetioci pratili su demonstracije sa velikim interesovanjem, dok su naši stručnjaci svojim znanjem, veštinom i profesionalizmom predstavili zahtevnost i značaj šumarskog poziva. Posebnu radost izazvalo je prisustvo najmlađih posetilaca, koji su sa velikim oduševljenjem pratili prezentacije, postavljali pitanja, imali priliku da se fotografišu i na zanimljiv način upoznaju sa svetom šumarstva.