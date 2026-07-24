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Upravo su objavljene nove cene po kojima će se kupovati gorivo u Srbiji narednih sedam dana. Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 224 dinara za litar, a benzina 200 dinara. Ako uporedimo sa prethodnom nedeljom, i benzin i evrodizel poskupeli su za po 2 dinara.

Ove cene naftnih derivata važiće do petka, 31. jula 2026. godine.

Podsećamo, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je juče da je doneta hitna i važna odluka kojom se naftnim kompanijama dozvoljava korišćenje sopstvenih operativnih rezervi. Na ovaj korak su se odlučili zbog otežanog uvoza usled niskog vodostaja Dunava i globalnih tržišnih turbulencija, a ključno je to da će tržište ostati potpuno stabilno bez diranja državnih robnih rezervi.

Građani i privreda nemaju razloga za brigu kada je u pitanju snabdevanje gorivom, jer država pravovremeno reaguje na sve izazove.

- Sigurnost snabdevanja građana i privrede ostaje naš apsolutni prioritet! Zbog otežanog uvoza usled niskog vodostaja Dunava, sezonski povećane tražnje i izazova na međunarodnom tržištu, doneli smo odluku da naftnim kompanijama omogućimo korišćenje njihovih operativnih rezervi kako bismo obezbedili uredno snabdevanje domaćeg tržišta, bez korišćenja državnih rezervi - naglasila je ministarka i istakla da država svakodnevno prati situaciju i reaguje pravovremeno kako bi zaštitila građane i privredu.