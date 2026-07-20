Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

U Srbiji će od danas, pa do 26. jula, akcize na derivate nafte biti umanjene za 20 odsto, objavljeno je u Službenom glasniku.

Privremeni iznosi akciza iznosiće 61,24 dinara po litru za olovni benzin, 57,60 dinara po litru za bezolovni benzin i 59,23 dinara po litru za gasna ulja (dizel).

Vlada Srbije donela je Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza za ukupno 20 odsto zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu.

Prethodna Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza za derivate nafte u visini od 10 odsto bila je na snazi do 19. jula.