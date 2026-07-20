Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko Banke Poštanska štedionica isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za mesec jun 2026. godine.
Novčanik
Sutra leže uplata jednoj grupi građana: Evo ko može da računa na novčanu naknadu i gde se podiže
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- Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u utorak 21.07.2026. godine, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u sredu 22.07. 2026. godine - saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje.
IZ NSZ nisu saopštili kolikom iznosu se mogu nadati nezaposlena lica koja imaju pravo na ovu vrstu naknade.
Kurir Biznis
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