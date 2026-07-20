- Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u utorak 21.07.2026. godine, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u sredu 22.07. 2026. godine - saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje.