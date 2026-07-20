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Državni inspektorat je obavestio potrošače o povlačenju vok tiganja marke Natural Kitchen prečnika 28 centimetara zbog ljuštenja premaza prilikom zagrevanja.

Proizvod nije u skladu sa Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta od 27. oktobra 2004. godine o materijalima i predmetima namenjenim za kontakt sa hranom.

Zemlja porekla proizvoda je Kina, dobavljač je nemački TEDi, a na tržište ga stavlja preduzeće TEDi iz Zagreba.

Nikako ga ne koristite za spremanje hrane

Proizvod može da se zameni uz povraćaj novca od 8 evra ili za drugi proizvod u bilo kojoj od njihovih filijala, objavila je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu na svojoj veb stranici.

Naveli su da je testiranjem proizvoda utvrđeno da se premaz ljušti tokom upotrebe, odnosno pri zagrevanju, i da se njegova dalja upotreba ne preporučuje.

Proizvod je bio dostupan na policama od 20. januara do 16. jula.