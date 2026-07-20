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Iako je tek jun, penzioneri već imaju razlog da se raduju kraju 2026. godine. Naime, u decembru će na svoje račune dobiti novi godišnji dodatak na penziju, poznat i kao 13. penzija.

Prošle godine vrednost jedne godine penzijskog staža iznosila je šest evra. To znači da je korisnik sa 30 punih godina staža dobio 180 evra, dok je onaj sa 40 godina staža primio 240 evra.

Međutim, vrednost godine staža za ovu godinu još nije utvrđena. Vlada će o tome odlučiti najkasnije do 31. oktobra, dok je isplata dodatka planirana za decembar.

Ovaj godišnji dodatak u potpunosti je zaštićen, što znači da ne može biti predmet izvršenja, ne smatra se prihodom i ne podleže oporezivanju. Takođe, ne ulazi u prihodovni cenzus za oslobađanje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja. Isplata će biti automatska, pa penzioneri neće morati da podnose nikakav zahtev.

Kako se određuje visina dodatka

Dodatna pojašnjenja objavio je Hrvatski zavod za penzijsko osiguranje.

Korisnicima kojima iznos penzije nije određen na osnovu penzijskog staža, godišnji dodatak obračunava se kao da imaju 15 godina penzijskog staža.

Korisnicima porodične penzije dodatak se određuje prema punim godinama penzijskog staža na osnovu kojeg je bila određena penzija preminulog korisnika, odnosno porodična penzija.

Korisnicima invalidske penzije zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja visina dodatka obračunava se na osnovu 40 godina penzijskog staža. Ukoliko korisnik ima duži stvarni penzijski staž, pri obračunu će se uzeti u obzir upravo taj duži staž.

Za korisnike kojima je pravo na penziju priznato po posebnim propisima, godišnji dodatak određuje se prema punim godinama penzijskog staža na osnovu kojih je penzija utvrđena rešenjem o priznavanju prava, odnosno u skladu sa uslovima propisanim posebnim zakonima.