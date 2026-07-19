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Srbija se nalazi usred jednog od najvećih infrastrukturnih investicionih ciklusa u svojoj istoriji. Prema podacima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, do sada je izgrađen 651 kilometar auto-puteva i motoputeva, dok se radovi trenutno izvode na još 434 kilometra.

Prema rečima ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandre Sofronijević, plan je da do kraja godine bude završeno dodatnih 115 kilometara novih saobraćajnica.

Ona je u Info jutru na Informer TV istakla dinamiku radova, kvalitet izgradnje i plan za naredni period.

- Kada ste govorili, navodili kilometre, govorimo samo i isključivo o auto-putevima i motoputevima. U tu cifru nam, naravno, ne ulaze lokalni putevi. Svi ti planovi su vrlo realni. I bazirani su na saznanjima direktno, da kažem, sa lica mesta. Ja sam, recimo, pre nedelju dana posetila gradilište obišla radove na izgradnji Sremska Rača - Kuzmin, i znate, kad odete na lice mesta, uverite se, imate izvođača koji vam garantuje te neke rokove, imate stručni nadzor koji to isto potvrdi. Dakle, vrlo je realno. Čak smo odustali od jednog dela Fruškogorskog koridora za ovu godinu, jer ne želimo da nam brzina bude prioritet, već kvalitet izvedenih radova, i bezbednost - kazala je ministarka i dodala:

1/8 Vidi galeriju Izgradnja puteva, auto-puteva, infrastrukturni projekti u Srbiji Foto: Printscreen Informer TV

- Mi smo pre 2 ili 3 nedelje, pred Vidovdan, u stvari 27. juna, otvorili još jednu deonicu pretposlednju deonicu na Moravskom koridoru. Putovala sam ranije dosta i pošto ne letim, dosta se vozim auto-putevima po Evropi. Zaista, naši putevi su najbolji. Najbolji u Evropi, verujte. I sve što se radi, radi se zaista vrlo kvalitetno. E sada, to malo možda dovede do prolongiranja nekog roka, ali kvalitet i sigurnost na prvom mestu, a potom i brzina, naravno. Jer ne smemo zanemariti ni brzinu.

Dodaje da država i pored nepredviđenih siutacija, traži od izvođača da poštuje sve ugovorene rokove.

- Dakle, dešavaju se te nepredviđene situacije. Naiđe se, aktivira se novo klizište koje nije postojalo, ima tih stvari, ali je ono što prvenstveno ova država traži od izvođača radova, da poštuju ugovorene rokove - kaže ministarka.

Sajt na kome će građani prijavljivati nedostatke na putu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić istakao je da želi da se kreira novi sajt na kojem će građani moći da prijavljuju nedostatke i rupe koje uoče na putu.

- Naši auto-putevi i motoputevi se jako dobro održavaju, ali održavanje je posebna kategorija u izgradnji i korišćenju puteva. Svake godine imamo potrebu za oko 400 miliona evra za rehabilitacije, popravke i održavanje, ali to nije dovoljno. Godišnje rehabilitujemo između 800 i 900 kilometara puteva, međutim, kako se mreža stalno širi, raste i potreba za održavanjem. Staro je pravilo — ako danas nešto ne uradite, sutra će vas koštati više. Naši auto-putevi i motoputevi su u odličnom stanju i nije predsednik za džabe rekao to što je rekao, zaista možemo ponuditi i nagradu. Međutim, stanje lokalnih puteva i puteva državnih nižeg reda nije svuda zadovoljavajuće i upravo zato nam je potrebno više novca, pre svega za lokalne puteve - kazala je ministarka.

Foto: Printscreen Informer TV

Ističe da su, kada se uporedi stanje u zemlji sada i pre 10 godina, rezultati znatno bolji.

- Dovoljno je da pogledate sliku pre i posle — to govori sve. Kičmu naše putne mreže čine evropski koridori, ali ne zapostavljamo ni vezne puteve, jer su oni izuzetno važni. Koridor 10, koji se završava na granici sa Severnom Makedonijom, a počinje iza Subotice, jeste ključni koridor, ali smo izgradili i Miloš Veliki, kao i Moravski koridor koji povezuje Koridor 10 i Miloš Veliki i objedinjuje oko pola miliona stanovnika. To su fantastični rezultati i kada biste uporedili puteve od pre deset godina sa današnjim, sve bi bilo mnogo jasnije - kaže ministarka.

Sofronijević je istakla da je prerposlednja deonica na Moravskom koridoru veoma značajna.

- Pretposlednja deonica na Moravskom koridoru, jako je značajna deonica. Ona je 28,7 km, Adran i Preljina, Kraljevo i Čačak u stvari. Što je značajna, što je najznačajnija? Značajna je zato što ima jako veliki broj saobraćaja. Ja ću vam navesti podatak, recimo od 28., kad je zvanično puštena ta deonica, preko 200.000 vozila je prošlo. Samo tom deonicom. Što nam govori da je jako bilo potrebno sve ovo povezati. Ali povezati ne samo ljude, nego i privredu - kazala je ministarka.

Svaka nova saobraćajnica je nova investicija

Govoreći o značaju izgradnje auto-puteva za privredni razvoj Srbije, ministarka ističe da svaka nova saobraćajnica donosi nove investicije i otvara mogućnosti za razvoj lokalnih zajednica.

- Gde god dođe put, tu vam se odmah razvije i industrijska zona i logistički park. Ne zaboravimo Moravski koridor. Na području kroz koje prolazi Moravski koridor nalazi se više od 20.000 malih i srednjih preduzeća i to je za njih fantastična prilika i velika šansa za razvoj, ali i za nove investicije. Znate šta prvo pita svaki investitor kada dođe? Koliko je udaljen auto-put? Da li u blizini postoji pruga? Dakle, infrastruktura je srce svake države. Razvoj infrastrukture automatski znači i razvoj države - kazala je ona

Govoreći o Moravskom koridoru, ministarka naglašava da nije reč samo o najširem auto-putu u Srbiji, već o jednom od najsavremenijih infrastrukturnih projekata.

- Moravski koridor nije samo najširi auto-put u Srbiji. Kada ga pogledate, vidite da je bio izuzetno zahtevan za izgradnju, ali i da prolazi kroz prelepe krajeve Srbije. To nije samo put. To je jedan kompleksan sistem. Paralelno sa izgradnjom auto-puta postavljeni su optički kablovi, uvedena je nova signalizacija, omogućeno je direktno povezivanje sa portalima koji u realnom vremenu obaveštavaju vozače o eventualnim nezgodama ili kvarovima na putu. Time je bezbednost značajno povećana - kazala je.

Foto: Printscreen Informer TV

Komunikacija sa pametnim automobilima

Čak postoji i komunikacija sa pametnim automobilima.

Ministarka ističe da je izgradnja Moravskog koridora podrazumevala i obimne radove na zaštiti od poplava.

- Rađene su regulacije korita Zapadne Morave, ukupno oko 60 kilometara hidrotehničkih radova. Najviše obaloutvrda urađeno je na području Kruševca i opštine Trstenik, 13, odnosno 10 kilometara, upravo zato što Morava najčešće plavi u tom delu. Tim hidrotehničkim radovima potpuno smo obezbedili Moravski koridor, ali smo istovremeno značajno zaštitili i okolno, pre svega poljoprivredno zemljište od poplava - objasnila je ministarka i dodala:

- Nijedna odgovorna država ne može da garantuje apsolutnu zaštitu od elementarnih nepogoda, ali može da smanji rizik od njihovog nastanka. Zato se trudimo da svaki auto-put ne bude samo izliveni asfalt, već jedan kompleksan sistem koji će koristiti i građanima koji žive u njegovoj okolini.

Brza pruga Beograd-Budimpešta

Mnistarka je govorila i o brzoj pruzi Beograd-Budimpešta, istakavši da je Srbija završila svoj deo posla i da se čeka završetak tehničkih procedura na mađarskoj strani.

Red vožnje do Subotice Foto: Marko Karović

- Naše je da se ne mešamo u unutrašnje stvari Mađarske, već da govorimo o onome za šta je odgovorna Srbija. Srbija je svoj deo pruge u potpunosti završila i potpuno je spremna. Prema informacijama koje imam, naše kolege iz Infrastrukture železnice Srbije i Srbija Voza u stalnoj su komunikaciji sa mađarskom stranom. Trenutno se završavaju finalne provere signalnih i sigurnosnih sistema, jer Mađarska, za razliku od nas, na kraćoj deonici ima čak 97 ukrštaja u nivou, odnosno rampi koje obezbeđuju prolazak vozova. Kod nas takvih ukrštaja nema, svi prelazi su denivelisani — preko mostova i nadvožnjaka - kaže ministarka i dodaje:

- Naš Soko voz je 18. juna zajedno sa mađarskom stranom obavio prvu test vožnju od Kelebije do Ferencvaroša, predgrađa Budimpešte, i tom prilikom potvrđeno je da nema većih tehničkih problema. I naši Soko vozovi i mađarski Taurus vozovi dobili su potrebne sertifikate. Ostalo je još da se završi obuka mađarskih i naših mašinovođa, ali to su zaista sitna tehnička podešavanja.

Zakazan razgovor sa mađarskim ministrom

Dodala je da će uskoro biti održan sastanak sa mađarskim ministrom Davidom Vitezijem.

- U četvrtak sam preko Ministarstva spoljnih poslova dobila poziv od mađarskog ministarstva da se sastanem sa ministrom Vitezijem i verujem da će upravo ovo biti jedna od glavnih tema razgovora. Kada obe strane budu spremne, zajednički ćemo odrediti zvaničan početak putničkog saobraćaja, dok teretni saobraćaj funkcioniše još od februara - kazala je ona.