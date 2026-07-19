ISPUNJAVATE SVE USLOVE, A IPAK VAS VRATE SA GRANICE

ISPUNJAVATE SVE USLOVE, A IPAK VAS VRATE SA GRANICE

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Mnogi naši građani žive u zabludi da je ispunjavanje formalnih uslova (ispravan pasoš, viza ako je potrebna i plaćen smeštaj) apsolutna garancija da će ući u neku stranu zemlju. Istina je zapravo potpuno drugačija. Postoji jedan pravni termin koji većina putnika sretne tek kada bude kasno, a zove se — diskreciono pravo graničnog policajca.

Šta je diskreciono pravo i zašto je policajac zakon na granici?

Diskreciono pravo je zakonska odredba koja važi u gotovo svim državama sveta, uključujući i zemlje Šengenskog prostora. Ona daje graničnom policajcu apsolutnu moć da samostalno proceni da li ste vi podoban gost za njegovu zemlju ili ne.

Važno pravilo: Čak i ako imate sve papire crno na belo, granični policajac ima zakonsko pravo da vam zabrani ulazak ukoliko posumnja u vaše stvarne namere. Njegova reč je u tom trenutku poslednja i na nju na samoj granici nemate pravo žalbe.

Zemlje poput Grčke, Hrvatske, Mađarske, ali i vangranične destinacije poput Velike Britanije ili SAD-a, daju svojim službenicima ovlašćenje da deluju preventivno. Granična policija nije tu samo da pregleda papire, već da profilira putnike i spreči potencijalni ilegalni rad, šverc ili ugrožavanje bezbednosti.

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Najčešći razlozi zbog kojih graničari pale crveni alarm

Da bi policajac iskoristio svoje diskreciono pravo i vratio vas sa granice, ne morate napraviti nikakav prekršaj na licu mesta. Dovoljno je da kod njega izazovete sumnju.

Evo šta najčešće izaziva sumnju kod graničnih službenika:

Nemate dovoljno novca kod sebe: Jedan od najčešćih razloga za odbijanje ulaska. Graničar ima pravo da vam traži da pokažete gotovinu ili dokaz o stanju na platnoj kartici. Za ulazak u Šengensku zonu nepisano pravilo je da morate imati između 50 i 100 evra po danu boravka. Ako kažete da ostajete 10 dana, a u novčaniku imate samo 100 evra, velika je šansa da ćete biti vraćeni pod sumnjom da planirate ilegalno da radite

Jedan od najčešćih razloga za odbijanje ulaska. Graničar ima pravo da vam traži da pokažete gotovinu ili dokaz o stanju na platnoj kartici. Za ulazak u Šengensku zonu nepisano pravilo je da morate imati između 50 i 100 evra po danu boravka. Ako kažete da ostajete 10 dana, a u novčaniku imate samo 100 evra, velika je šansa da ćete biti vraćeni pod sumnjom da planirate ilegalno da radite Nejasni odgovori i nervoza: Granični policajci su obučeni da prate govor tela. Ako na jednostavna pitanja poput "Gde putujete?", "Kod koga odsedate?" ili "Koliko dugo ostajete?" odgovarate mucajući, zbunjeno ili kontradiktorno, službenik će posumnjati da nešto krijete

Granični policajci su obučeni da prate govor tela. Ako na jednostavna pitanja poput "Gde putujete?", "Kod koga odsedate?" ili "Koliko dugo ostajete?" odgovarate mucajući, zbunjeno ili kontradiktorno, službenik će posumnjati da nešto krijete Sumnjiva istorija putovanja: Ako često prelazite granicu i boravite u stranoj zemlji tik do zakonskog limita (npr. skoro 90 dana u Šengenu), a tvrdite da ste "turista", policajac može proceniti da zapravo radite na crno i zabraniti vam ulazak.

Foto: David J. Phillip/AP

Zamka zvana "Koverta sa kešom i vaučer": Šta još mogu da vam traže?

Ukoliko graničar odluči da malo zagrebe ispod površine, može vam tražiti dokaze koje devet od deset putnika uopšte ne nosi sa sobom. Pored pomenutog novca i pasoša, policajac ima pravo da zahteva:

Povratnu kartu : Ako putujete avionom, autobusom ili vozom, a nemate kupljenu povratnu kartu, to je automatski znak da možda ne planirate da se vratite

: Ako putujete avionom, autobusom ili vozom, a nemate kupljenu povratnu kartu, to je automatski znak da možda ne planirate da se vratite Vaučer ili pozivno pismo: Nije dovoljno samo reći ime hotela. Graničari često traže potvrdu o plaćenoj rezervaciji ili zvanično pozivno pismo potpisano od strane osobe kod koje idete u goste, sa njenom tačnom adresom i brojem telefona koji policajac može odmah da pozove kako bi proverio priču

Nije dovoljno samo reći ime hotela. Graničari često traže potvrdu o plaćenoj rezervaciji ili zvanično pozivno pismo potpisano od strane osobe kod koje idete u goste, sa njenom tačnom adresom i brojem telefona koji policajac može odmah da pozove kako bi proverio priču Zdravstveno osiguranje: Iako se retko traži na uvid, po zakonu je obavezno. Ukoliko naletite na striktnog službenika, nedostatak polise osiguranja je legitiman razlog da vas vrati kući.

Foto: Seth Wenig/AP

Kako se ponašati na prelazu da biste izbegli najgori scenario

Da ne biste postali žrtva diskrecionog prava i završili odmor pre nego što je i počeo, ključno je da pratite nekoliko jednostavnih pravila ponašanja na graničnom kontrolnom punktu.

Prvo i osnovno pravilo je apsolutna pristojnost i smirenost. Nikada nemojte biti drski, ulaziti u raspravu sa policajcem ili pokazivati nestrpljenje. Čak i ako vam njihova pitanja deluju glupo ili previše lično, odgovarajte kratko, jasno i isključivo istinito.

Takođe, pre nego što dođete na red, ugasite muziku u automobilu, skinite naočare za sunce i pripremite sva dokumenta na jedno mesto. Ako policajac vidi da ste organizovani i da nemate šta da krijete, pregled će trajati manje od minuta.

Šta uraditi ako vas ipak odbiju?

Ukoliko se desi najgori scenario i policajac odluči da iskoristi svoje diskreciono pravo i uskrati vam ulazak, morate dobiti zvanični pisani formular. U tom dokumentu (koji se u EU zove Standardni obrazac za odbijanje ulaska) mora biti štikliran bar jedan od zakonskih razloga zbog kojih ste vraćeni.

Iako protiv ove odluke možete uložiti žalbu ambasadi ili sudu te zemlje, to vam neće pomoći da nastavite putovanje tog dana. Najpametnije što možete da uradite jeste da prihvatite odluku bez pravljenja scene, jer bi bilo kakav sukob sa policijom mogao da rezultira dugogodišnjom zabranom ulaska u tu državu, pa čak i hapšenjem.