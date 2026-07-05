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Pre putovanja u Grčku, jedna od najvažnijih stvari jeste da proverite koliko vam još važi pasoš. Mnogi putnici veruju da je dovoljno da pasoš bude važeći do datuma isteka, ali u praksi to nije uvek dovoljno i može izazvati probleme prilikom prelaska granice.

Prema pravilima koja važe za ulazak u zemlje Evropske unije,pasoš mora imati rok važenja od najmanje tri meseca nakon planiranog datuma povratka sa putovanja.

Ako ovaj uslov nije ispunjen, postoji mogućnost da nadležni organi ne dozvole ulazak u zemlju ili da putnik bude vraćen sa graničnog prelaza.

Drugim rečima, iako pasoš još nije istekao, ukoliko mu rok važenja ističe ubrzo nakon planiranog povratka, to može predstavljati problem prilikom granične kontrole.

Pored toga, pojedine turističke agencije mogu odbiti da prihvate putnike čiji pasoš ne ispunjava navedeni uslov, kako bi izbegle moguće komplikacije na granici.

Posebnu pažnju treba obratiti na dečje pasoše, jer se izdaju na kraći vremenski period, pa se češće dešava da ne ispunjavaju propisani uslov o minimalnom roku važenja.

Važno je imati u vidu i da se za ulazak u Grčku ne može koristiti lična karta, već je neophodan važeći pasoš koji ispunjava propisane uslove.

Zato je preporučljivo da pre svakog putovanja proverite datum isteka pasoša kako biste izbegli neprijatnosti i moguće probleme na granici.