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Dok se ekonomske i političke tenzije ne smiruju, iz Moskve stižu podaci koji pokazuju da je ruska država prinuđena na povlačenje ozbiljnih finansijskih poteza. Kako prenose relevantni ekonomski izvori, Centralna banka Ruske Federacije mesecima unazad sprovodi intenzivnu rasprodaju državnih rezervi zlata. Decenijama građeni bedem od plemenitih metala počeo je ubrzano da se topi, a razlozi za ovakvu strategiju više ne mogu da se sakriju

Glavni razlog za ovaj nagli zaokret leži u potrebi za hitnim krpljenjem državnog budžeta. Usled visokih rashoda i promena u strukturi prihoda od izvoza energenata, Moskva je prinuđena da u sefovima traži "brzi novac" kako bi održala likvidnost i stabilnost privrede.

Zlato se menja za kineski juan

Statistika pokazuje da je Rusija od početka godine prodala na desetine tona zlata, što predstavlja jedan od najvećih talasa odliva ovog plemenitog metala u poslednjih četvrt veka. Prikupljena sredstva se momentalno preusmeravaju na račune Ministarstva finansija kako bi se pokrio ogroman budžetski deficit koji opterećuje državu.

Međutim, ekonomske analize otkrivaju još jedan zanimljiv detalj - Rusija ne prodaje zlato samo za domaću valutu. Veliki deo ovih transakcija obavlja se kroz takozvane svop aranžmane i direktnu prodaju u zamenu za kineski juan. S obzirom na to da je pristup zapadnim finansijskim tržištima i vodećim svetskim valutama otežan, kineska valuta je postala glavno utočište za diversifikaciju deviznih rezervi i održavanje spoljnotrgovinske razmene.

Kupovali dve decenije, a sada sve odlazi na gašenje požara

Ono što najviše upada u oči analitičarima jeste činjenica da je ovaj trend potpuna suprotnost dugogodišnjoj politici Kremlja. U periodu od dve decenije, Rusija je bila jedan od najvećih svetskih kupaca zlata, akumulirajući više od 1.900 tona ovog metala kako bi stvorila takozvanu "finansijsku tvrđavu".

Danas je ta strategija preokrenuta. Zlato, koje je trebalo da služi kao dugoročna garancija ekonomske nezavisnosti, postalo je sredstvo za tekuće preživljavanje i stabilizaciju kursa rublje. Iako domaća proizvodnja u ruskim rudnicima i dalje pokušava da nadomesti gubitke, tempo kojim se zlato odliva iz zvaničnih državnih rezervi jasno ukazuje da su ekonomski pritisci dostigli tačku u kojoj država mora da troši svoje najvrednije zalihe.