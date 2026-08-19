Slušaj vest

Stotine ljudi preplavile su planinsko seoce u italijanskim Dolomitima, ne da bi istraživali njegove lepe predele, već da bi isprobali lokalno proizvedeno slatko pecivo, koje se poslednjih nedelja može pronaći svuda na društvenim mrežama.

U inače mirnom planinskom domu "Fridrih Avgust", smeštenom na 2.300 metara nadmorske visine između Kol Rodele i prevoja Paso Sela u dolini Val di Fasa, zavladala je neobična gužva zbog "viralnog fenomena", a neki su ustajali u zoru ili kampovali preko noći samo da bi bili sigurni da će kupiti sveže pecivo.

Takvu pomamu izazvao je "krapfen", tradicionalni nemački specijalitet sličan našoj krofni, koji turistički blogeri već neko vreme promovišu na društvenim mrežama.

Ni cena koja dostiže i četiri evra po komadu, ni ogromni redovi do prodavnice u kojoj se kupuje krapfen, nisu poremetili planove najupornijim posetiocima dok su ga jeli sa Dolomitima u pozadini. To je izazvalo ogromne redove duž uske staze koja vodi do objekta.

Redovi, umesto da obeshrabre posetioce, privukli su još više ljudi nakon što su se fotografije i snimci prizora masovno proširili internetom.

- Došli smo samo zbog ovoga - rekao je jedan posetilac za Rai News, dok je drugi naveo da ga je privukla objava o krapfenu na Instagramu, praćena "rajskom muzikom".

Jedna osoba zaposlena u planinskom domu, koja je želela da ostane anonimna, rekla je da se ovo pecivo na tom mestu pravi već 30 godina bez ikakve pompe i optužila influensere da su stvorili "haotičnu" situaciju.

Ni udruženja koja predstavljaju italijanske planinske opštine nisu zadovoljna situacijom. Kako navode, problem nisu krapfeni, već algoritmi koji narušavaju planinsko okruženje usmeravajući velike mase ljudi ka atraktivnim lokacijama.

- Planine nisu igralište - izjavio je Marko Busone, predsednik UNCEM-a, nacionalnog saveza planinskih zajednica, u razgovoru za portal Fanpage.

Frančesko Abruskato, predsednik venetskog ogranka Italijanskog alpinističkog kluba, rekao je za portal Vita.it da turizam vođen potragom za atraktivnim fotografijama i objavama potkopava pravi duh planina.

- Glavni problem su oni koji posećuju planine, a da ih ne poznaju i ne poštuju. Do pre pet ili šest godina nismo bili svedoci prekomernog turizma na određenim tačkama ili u određenim periodima u Dolomitima. Sada postoje kultna mesta na kojima više nije moguće doživeti njihovu lepotu jer smo okruženi desetinama ljudi koji prave selfije i dolaze isključivo zbog toga - rekao je on.

Slične scene viđene su u Rokarasu, planinskom mestu u regionu Abruco, u januaru 2025. godine, kada su jednodnevni izletnici u velikom broju pohrlili u taj ski-centar nakon što je jedna TikTok zvezda objavila video-snimke na kojima skija na tamošnjim stazama.