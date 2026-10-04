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Kompanija je ovim potezom reagovala na kritike da dizajn proizvoda podseća na odeću zatvorenika iz koncentracionih logora.

Kostim za Noć veštica španskog modnog lanca Zara sa plavim i belim uzdužnim prugama sastojao se od jakne i pantalona, koje su namerno izgledale pohabano. Pored toga, na njemu su bile štampe koje bi mogle da podsećaju na bodljikavu žicu. Prišivači na rukavima su takođe mogli stvoriti utisak zatvoreničkih brojeva. To je kritičare podsetilo na odeću logoraša tokom nacističke diktature. Zara je sada povukla kostim iz prodaje.

- Španski modni lanac Zara zgražava svoje kupce u Evropi još jednom od svojih košmarnih ideja – kostimom u stilu nacionalsocijalističkih koncentracionih logora - napisao je izraelski novinar Dov Gil-Har na platformi X.

Kostim se u međuvremenu više ne može naći ni u onlajn ponudi modnog giganta. „Zara Home žali zbog svakog nesporazuma koji je ovaj dečji kostim mladoženje za Noć veštica mogao da izazove. On više nije dostupan ni u našim prodavnicama, ni na internetu“, odgovorila je pres-služba kompanije na novinarski upit. Pitanje zašto sličnost sa odećom iz logora nije primećena prilikom internih kontrola, kompanija je ostavila bez odgovora.

Ovo nije prvi put da Zara privlači pažnju proizvodima koji se povezuju sa nacionalsocijalizmom. Zara je 2014. godine morala da povuče plavo-belu prugastu dečju košulju koja je na levoj strani grudi imala žutu šestokraku zvezdu.

Ona je podsećala na takozvane „jevrejske zvezde“ koje su nacisti nametali Jevrejima u Nemačkoj kako bi ih javno obeležili i stigmatizovali. U prodavnicama Zare je 2007. godine u ponudi bila i platnena torba koja je, pored cvetnih dezena, bila ukrašena i kukastim krstovima.