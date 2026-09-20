Ako imate ovo u zamrzivaču, ne jedite: Četiri voćna deserta hitno povučena iz prodaje
- Državni inspektorat Hrvatske opozvao je četiri Frosty Pocket SLUSHY Fruta deserta za zamrzavanje zbog prisustva nedozvoljenog aditiva glicerola (E422).
- Povučeni su ukusi Dracula, Jagoda, Limun i Šumsko voće od 160 grama, sa rokovima trajanja do 30.10. i 30.11.2027.
Državni inspektorat Republike Hrvatske obavestio je potrošače o opozivu četiri proizvoda Frosty Pocket tečnih deserata za zamrzavanje sa voćem, zbog utvrđenog nedozvoljenog aditiva glicerola (E422) u njihovom sadržaju.
Iz prodaje se povlače sledeći proizvodi:
SLUSHY Fruta Dracula 160 g, EAN 8435660200774, rok „najbolje upotrebiti do“ 30.11.2027.
SLUSHY Fruta Jagoda 160 g, EAN 8435660200750, rok „najbolje upotrebiti do“ 30.10.2027.
SLUSHY Fruta Limun 160 g, EAN 8435440200767, rok „najbolje upotrebiti do“ 30.10.2027.
SLUSHY Fruta Šumsko voće 160 g, EAN 8435660200781, rok „najbolje upotrebiti do“ 30.10.2027.
Kako je navedeno u obaveštenju, razlog za opoziv je prisustvo neodobrenog aditiva glicerola (E422).
Proizvodi nisu u skladu sa Uredbom Evropske unije 178/2002 kojom se utvrđuju opšta načela i uslovi zakona o hrani, osniva Evropska agencija za bezbednost hrane i utvrđuju postupci u oblastima bezbednosti hrane.
Proizvođač proizvoda je kompanija Granizados Maresme S.L. iz Španije, dok je veleprodaja Meli Tehnologije d.o.o. iz Zagreba.
Državni inspektorat upozorava potrošače na opoziv navedenih proizvoda zbog utvrđenog nepravilnog sastava.
Kurir Biznis/Hapih.hr