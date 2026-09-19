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Od 1. oktobra 2026. godine cena istaknuta na polici, u jelovniku ili cenovniku više neće stajati sama. Uz važeću cenu moraće da bude navedena i dodatna, takozvana "sidrena cena“. Nova obaveza odnosi se na sve trgovce na malo i registrovane pružaoce usluga u Hrvatskoj.

To znači da nova pravila neće obuhvatiti samo supermarkete, već i prodavnice odeće i obuće, tehničke robe, nameštaja i građevinskog materijala, kao i restorane, kafiće, frizerske i kozmetičke salone, automehaničare, različite servise i druge preduzetnike koji svoje proizvode ili usluge nude potrošačima.

Sidrena cena biće redovna cena koja je za određeni proizvod ili uslugu važila 10. septembra 2026. godine, bez akcija, popusta i drugih posebnih oblika prodaje.

Tako će frizerski salon uz aktuelnu cenu šišanja ili farbanja morati da navede i cenu iste usluge na taj datum. Automehaničar će isto morati da učini uz cenu radnog sata ili pojedinačne servisne usluge, dok će restoran uz cene jela i pića u jelovniku ili cenovniku morati da istakne i sidrenu cenu.

Sidrena cena nije zamrznuta niti predstavlja najvišu dozvoljenu cenu. Trgovac ili preduzetnik i dalje može da menja cene, ali će potrošač u svakom trenutku moći da vidi koliko se aktuelna cena razlikuje od one koja je važila 10. septembra, objašnjavaju advokati Dora Ljevar i Danijel Pribanić za Večernji list.

Obaveza važi i pri oglašavanju

Obaveza važi i za oglašavanje cena. Ako trgovac ili pružalac usluge objavi cenu na letku, plakatu, digitalnom oglasu, spoljašnjem reklamnom prostoru ili internet stranici, uz nju će morati da istakne i sidrenu cenu.

Izuzetak važi za trgovce koji su za hranu, piće, kozmetiku, sredstva za čišćenje, toaletne potrepštine i proizvode za domaćinstvo već morali da ističu dodatnu cenu. Za te proizvode i dalje ostaje merodavna cena koja je važila 2. maja 2025. godine.

Dodatne tehničke obaveze očekuju trgovce i pružaoce usluga koji već imaju sopstvenu internet stranicu. Na njoj će morati da objave cenovnik u XML ili CSV formatu, koji omogućava automatsko prikupljanje i poređenje podataka.

Trgovci će cenovnik morati da ažuriraju svakog radnog dana najkasnije do 8 sati, dok će pružaoci usluga to morati da urade nakon svake promene cena, takođe najkasnije do 8 sati na dan promene.

Prethodno objavljeni cenovnici moraće da ostanu dostupni 30 dana. Oni koji nemaju sopstvenu internet stranicu neće biti dužni da je uspostave samo zbog ove obaveze.

Trgovci i preduzetnici zato bi trebalo da sačuvaju dokaz o cenama koje su važile 10. septembra i da do početka primene novih pravila prilagode cenovnike u poslovnim prostorima, oglase i internet stranice.