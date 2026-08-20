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Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas da će trgovci od septembra morati svakodnevno da objavljuju cenovnike svojih proizvoda na osnovu usvojenih zakona koji uređuju tržište i zaštitu potrošača u Srbiji i poručila da neće biti odlaganja.

- Imamo velika očekivanja od Zakona o trgovačkim praksama, bilo je snažnih pritisaka, da ne kažem lobiranja, da odložimo početak primene zakona, što smo apsolutno bili vrlo čvrsti i ostali pri tome da mora da bude od septembra i tako će biti - kazala je ministarka u Narodnoj banci Srbije na prezentaciji Izveštaja o inflaciji za avgust 2026.

Lazarevićeva je dodala i da se očekuje da će zahvaljujući usvojenim zakonima i roku koji je dat za prilagođavanje od četiri meseca određeni broj nepoštenih trgovačkih praksi, koje su inače bile jedan od značajnih generatora zidanja cena, trajno biti zabranjen.

Podsetila je da je Vlada Srbije usvojila izmene i dopune Zakona o trgovini koji je stupilo na snagu u maju i Zakon o zaštiti potrošača koji je stupio na snagu 2. avgusta.

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Prema njenim rečima, cene većine proizvoda ostale su stabilne i nakon prestanka važenja uredbe o ograničenju trgovačkih marži, ali trenutno povoljno kretanje cena hrane još se ne može pripisati punom dejstvu novih zakona, jer njihove najvažnije odredbe počinju tek da se primenjuju.

- Tek tokom jeseni, kada počne puna primena i kada trgovci počnu svakodnevno da objavljuju cenovnike i kada i dobavljači u lancu promene svoje ugovore, videćemo pravi efekat - rekla je Lazarevićeva.

Guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković kazala je na predstavljanju izveštaja o inflaciji za avgust da su pojedini stručnjaci centralne banke, prilikom pripreme projekcija posle ukidanja uredbe o ograničenju trgovačkih marži očekivali potpuno vraćanje cena na prethodni nivo i da se takva prognoza zasnivala na dosadašnjoj tržišnoj snazi velikih trgovinskih lanaca, ali da se ona, nije saglasila sa time.

- Rekla sam da ako mislimo da sve može da se vrati, onda mislimo da smo preduzimali jednu besmislenu akciju. Bila sam sigurna da se to neće dogoditi - rekla je guvernerka.

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Prema njenoj proceni, najviše trećina proizvoda mogla je eventualno da se vrati na raniji nivo cena.

Naglasila je i da su Ministarstvo trgovine i druge institucije pokazali odlučnost i autoritet, što je uticalo na ponašanje učesnika na tržištu.

- Nisam bila u pravu zato što sam gledala u kristalnu kuglu, nego zato što ste vi, a i mi sa svoje strane, pokazali autoritet - poručila je Tabakovićeva ministarki Lazarević.

Tabakovićeva je najavila i da će NBS koristiti model zasnovan na veštačkoj inteligenciji za praćenje cena i izradu kratkoročnih procena njihovog kretanja.

- Za naš novi model, u kojem koristimo veštačku inteligenciju i pratimo sve cene koje se pojavljuju, biće izuzetno važno da imamo pouzdane podatke iz dnevnih izveštaja - dodala je ona.

To bi se, kako je naglasila, omogućilo da centralna banka i pre objavljivanja zvaničnih podataka Republičkog zavoda za statistiku (RZS), ima procene o pravcu u kojem se cene kreću.