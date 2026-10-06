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Znana i kao jedna od najstarijih na tlu Srbije, Sokobanja je prava pravcata zelena oaza, koja je turistima naročito interesantna.

I ne samo zato što vazduh blagotvorno utiče na sve posetioce, odnosno zato što se njihovog organizam nakon boravka u Sokobanji oporavi, već i zato što je okolina ovog lečilišta bogata znamenitostima.

Izuzev zbog mnogima znane krilatice: "Sokobanja, Soko Grad, dođeš star, odeš mlad“, koja se pripisuje čuvenom srpskom komediografu, Branislavu Nušiću, nego je ovo banjsko lečilište poznato po lekovitim izvorima, ali i po čak tri interesantne legende. Dve od njih vezane su za Soko Grad, dok jedna pojašnjava otkuda je potekao naziv Lepterije, čuvenog izletišta nedaleko od ove banje. I upravo ta i jeste najzanimljivija, jer nalikuje svetski poznatoj legendi o tragičnoj ljubavi dvoje mladih iz Italije.

Srpska verzija Romea i Julije

Među tri legende, koje su do današnjih dana ostale očuvane, bez sumnje je najinteresantnija ona čiji su akteri Lepterija i Župan. Često se ova legenda proedi sa onom čuvenom, o tragičnoj ljubavi Romea i Julije.

Gospodar obližnjeg Vrmaškog grada imao je sina, čije je ime bilo Župan.I kako to obično biva, ugledao je devojku koju nije smeo. Njeno ime bilo je Lepterija.

Iako njihove porodice, kao i u tragediji o Juliji i Romeu, nisu bile za to da dvoje mladih budu zajedno, oni nisu odustajali od svoje iskrene i čiste ljubavi.

1/5 Vidi galeriju Brojne legende se vezuju za Sokobanju Foto: Kurir

Zato su došli da ideju da pobegnu.

I baš kada je delovalo da će uspeti, Lepterijin otac je za to saznao. Poslao je svoju vojsku za devojkom, koja se iz svog doma prethodno iskrala ne bi li se susrela sa svojim voljenim i otišla sa njim daleko. Ali se nije tu zaustavio, već je naredio da joj oduzmu život čim je pronađu.

Vojnici su tu naredbu poslušali i ubili devojku. Čuvši za to, njen voljeni Župan je odlučio da sam sebi oduzme život, jer bez njegove voljene nije mogao da živi. Tada je skočio u reku Moravicu i pridružio se svojoj voljenoj u večnosti.

Još legendi o Sokobanji

Pored ove legende, koja je možda i najzanimljivija, za Sokobanju se vezuju još dve legende, koje svedoče o istoriji Soko Grada.

U doba kada su osmanske snage želele da osvoje utvrđenje nadomak Sokobanje, zbio se događaj koji ih je osujetio, a za koji je zaslužna jedna starica. Budući da je važila za prozroljivu, to su osmanski vojnici njoj dali novac, ne bi li im otkrila tajnu kako da osvoje ovo utvrđenje.

Iako ih jeste posavetovala kako to da učine i šta je potrebno tačno da urade da bi u tome i uspeli, ova dovitljiva žena je u isto vreme obavestila zapovednika Soko Grada o opasnosti koja im je pred vratima. Nakon što ju je poslušali, uspeo je da sa svojom vojskom nadmudri neprijatelje, što je poslužilo nastanku legende o nepobedivosti Soko Grada.

1/5 Vidi galeriju Sokobanja je među jeftinijim banjama u Srbiji Foto: Kurir

Treća do danas očuvana legenda, koja se za Sokobanju vezuje svedoči otkriću lekovitih voda podno Soko Grada, što je vremenom dovelo i do razvoja tog područja kao banjskog lečilišta, koje je u Srbiji danas jedno od najposećenijih.

Cene smeštaja

Cene smeštaja u Sokobanji su među najpovoljnijima u Srbiji, a moguće je pronaći noćenje u privatnom smeštaju po ceni od 1.000 do 1.800 dinara po noćenju za manji studio. Standardni opremljeni apartmani u širem centru ili blizu akva-parka koštaju od 20 do 40 evra po noćenju, dok luksuznije jedinice na Bukingu idu od 3.200 do preko 9.000 dinara za noćenje po osobi.