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Za veliki broj građana Srbije radni vek nije bio vezan za samo jednu državu. Neki su prve godine zaposlenja proveli u Bosni i Hercegovini, a potom nastavili da rade u Srbiji, dok su drugi menjali mesto boravka i zaposlenja u različitim periodima života. Kada se približi trenutak odlaska u penziju, upravo takva radna biografija može otvoriti brojna administrativna pitanja.

Zbog toga su međunarodni savetodavni dani, koje organizuju nadležne institucije penzijskog osiguranja, posebno važni za ljude koji imaju staž ostvaren u više država. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje najavio je da će početkom decembra biti održani razgovori sa osiguranicima koji imaju radni staž u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Prema najavi Fonda PIO savetodavni dani biće organizovani 1. decembra u Novom Sadu i 2. decembra u Beogradu. Građani će imati priliku da dobiju informacije o postupku ostvarivanja penzijskih prava i rešavanju pitanja povezanih sa stažom osiguranja u dve države.

Kako se računa staž ostvaren u dve države?

Jedna od najčešćih nedoumica odnosi se na to da li godine rada u Srbiji i Bosni i Hercegovini mogu da se uzmu u obzir prilikom ostvarivanja prava na penziju. Međunarodni sporazumi o socijalnom osiguranju omogućavaju da se, pod propisanim uslovima, periodi osiguranja ostvareni u različitim državama saberu radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za određeno pravo, ako se ti periodi ne preklapaju.

Foto: AYO Production/Shutterstock

Međutim, sabiranje staža ne znači da će jedna država automatski isplaćivati penziju za sve godine rada. Svaka nadležna institucija, u skladu sa sporazumom i svojim propisima, utvrđuje pravo i obračunava odgovarajući deo penzije. Zbog toga osoba koja je radila u obe države može ostvarivati primanja iz različitih penzijskih sistema, ako ispunjava potrebne uslove.

Važno je i to što uslovi za odlazak u penziju ne moraju biti isti u svim državama. Starosna granica, potreban staž i način obračuna mogu se razlikovati, pa se ne može unapred pretpostaviti da će pravo na penziju iz obe države nastati istog dana.

Šta ako nedostaju podaci o godinama rada?

Poseban problem mogu imati građani čija dokumentacija nije potpuna, naročito ako su tokom radnog veka menjali poslodavce ili su radili u preduzećima koja više ne postoje. U takvim slučajevima važno je utvrditi da li su periodi osiguranja evidentirani i kojoj instituciji treba podneti zahtev za proveru ili dopunu podataka.

Savetodavni dani predstavljaju priliku da se razjasni kako funkcioniše komunikacija između penzijskih fondova, koja dokumentacija može biti potrebna i šta građanin može da uradi pre nego što podnese zahtev za penziju.

Za razgovor je korisno pripremiti lični dokument, podatke o prethodnim poslodavcima, raspoložive potvrde o stažu i eventualnu dokumentaciju iz ranije vođenih postupaka. To ne znači da će svaki od tih dokumenata biti obavezan za sam savetodavni razgovor, već da mogu pomoći stručnjacima da daju preciznije informacije.

Zašto ne treba čekati poslednji trenutak?

Građani koji su deo radnog veka proveli u inostranstvu često počinju da proveravaju dokumentaciju tek nekoliko meseci pre planiranog penzionisanja. Međutim, međunarodni postupci mogu zahtevati razmenu podataka između institucija, a pribavljanje dokumentacije ponekad traje duže nego što se očekuje.

Zato je korisno proveriti evidenciju staža unapred, posebno ako postoje neslaganja u datumima zaposlenja ili periodima osiguranja. Razgovor sa stručnjacima može pomoći da se takve nedoumice uoče pre nego što počne formalni postupak.

Savetodavni dani u Novom Sadu i Beogradu nisu zamena za zvanično odlučivanje o pravu na penziju, ali mogu biti važan korak ka tome da građani razumeju svoju situaciju i saznaju kome treba da se obrate.

Za ljude koji su decenijama radili u dve države, pouzdana informacija o stažu i penzijskim pravima može biti jednako važna kao i sam trenutak odlaska u penziju.