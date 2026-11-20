Već u probnoj fazi im se usladilo

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Vlasti Venecije povećale su danas turističku taksu sa 5 na 9,50 evra po noćenju.

Mera, koju je doneo gradski izvršni odbor, omogućena je zakonom koji dozvoljava opštinama ili sedištima provincija, u kojima je broj turističkih noćenja najmanje 20 puta veći od broja stanovnika, da odrede turističku taksu u iznosu do 10 evra po noćenju, prenela je agencija ANSA.

Zvaničnik zadužen za lokalne poreze Mikelea Zuin rekao je da se ovom merom Venecija usklađuje sa onim što zakon dozvoljava i što se već primenjuje u drugim velikim turističkim gradovima.

On je dodao da je odluka zasnovana na pravičnosti i odgovornosti, a da su prihodi ostvareni od turističke takse neophodni za podršku javnim uslugama, održavanju grada i infrastrukture, kao i za kvalitet života u gradu koji svake godine ugosti milione posetilaca.

“Ovo prilagođavanje takse osigurava da grad raspolaže resursima koji odgovaraju stvarnom obimu turizma, kao i potrebama njegovih stanovnika”, zaključio je Zuin.