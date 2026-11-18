Slušaj vest

Uvećan kapital

Upravo je Jusufi vlasnik imena i standarda popularnog lanca za Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu. U jučerašnjem tekstu objavili smo kako je "Danubian" osnovan i kako ga je registrovao na svoje ime Veselin Janićijević. Od maja do avgusta ova firma je prešla u ruke Jusufijevog "Norberga" i uvećala je osnovni kapital sa simboličnih 1.000 dinara na više od 2,25 miliona evra. Janićijević je ostao direktor, što je i logično jer je pre ovog posla bio prvi čovek konkurentskog "Mekdonaldsa".

Logično je i povećanje kapitala jer je bilo potrebno opremiti restorane. Prvi već služi kupce, dok su planirana otvaranja još dva u srpskoj prestonici. Jedan u šoping centru "Beo" na Zvezdari i drugi u TC "Galerija". Kako bi ove ove operacije tekle po planu, 27. oktobra 2026. Agencija za privredne registre donela rešenje kojim se usvaja prijava ogranaka ove kompanije i to: Ogranak "Burger king" - TC "Ušće", Ogranak "Burger king" TC "Beo" Beograd (Zvezdara) i Ogranak "Burger king" TC "Galerija" Beograd (Savski venac). Pravni zastupnik za sva tri ogranka ostao je Janićijević.

Imenjak komandant tzv. OVK Zanimljivo je da je imenjak i prezimenjak Džaveta Jusufija rođen 5. avgusta 1953. u selu Vidišić kod Kosovske Mitrovice i bio je jedan od komandanata tzv. OVK, koji je život izgubio 3. januara 1999. Posthumno je odlikovan Ordenom heroj Kosova, a njegovo ime nosi škola u mestu Bare, kao i fudbalski stadion u južnoj Kosovskoj Mitrovici.

Foto: Shutterstock

Biznismen Jusufi osim što radi u Srbiji, on je dobro poznat i našim pravosudnim organima. On je 2004. godine tužio državu Srbiju i nekadašnju Vojsku Jugoslavije. Razlog je što mu je vojska 1999. tokom NATO bombardovanja za svoje potrebe zaplenila robu široke potrošnje koja je bila uskladištena u magacinima sportske dvorane "Boro i Ramiz" u Prištini. Iako je njegovoj firmi "Bućaj Co" predočeno da se zaplena vrši po zakonu i za potrebe odbrane, Jusufi je pet godina posle bombardovanja odlučio da pred Trgovinskim sudom u Nišu traži naknadu štete, ali i očekivanu zaradu. Posle niza presuda pomenutog suda, ali i Privrednog suda u Beogradu na njegovu štetu, Dževat Jusufi je odlučio da se 31. maja 2010. obrati Ustavnom sudu tražeći poništavanje presuda, a pozvao se da je žrtva diskriminacije nacionalnih manjina.

Bez odgovora

Ustavni sud je 11. aprila 2013. doneo odluku da je Jusufiju kao vlasniku firme "Bućaj Co" povređeno pravo imovine, ali je odbio kao neosnovano njegove pozivanje na diskriminaciju kao pripadnika nacionalne manjine jer je roba bila vlasništvo pravnog lica, a povreda pripadnika nacionalnih manjina je moguća samo fizičkim licima.

Iako je pokušao da ućari pozivajući se na diskriminaciju, Jusufi je 13 godina kasnije nesmetano pokrenuo novi biznis i otvorio svoj prvi restoran, a priprema još dva u Beogradu.

Redakcija Kurira pisala je na mejl adresu Jusufijeve firme "Norberg menadžment" u Beču kako bi nam rekli kako su se odlučili da rade u Srbiji i da li su prilikom otvaranja biznisa imali nekih problema zbog činjenice da je vlasnik Albanac sa KiM, kao i da li su imali pomoć nekih državnih organa, ali do zaključenja štampanog izdanja Kurira odgovore nismo dobili.