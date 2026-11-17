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Studentska lista objavila je plan i program oporavka srpske privrede i finansija, a fokus je na promeni oporezivanja kako ličnog dohotka, tako i imovine. Kako piše na sajtu Studentske liste, plan je uvođenje progresivnog oporezivanja dohotka uz ukidanje godišnjeg poreza.

Kako navode, uvodi se više razreda za progresivno oporezivanje zarada, godišnji porez se ukida i razredi se primenjuju na mesečnu zaradu, na izvoru. Neoporezivi deo zarade se diže sa 23% na 35% prosečne zarade, što će dodatno pomoći progresivnosti poreza, odnosno da oni koji imaju manje plaćaju manje, a oni koji imaju više plaćaju više.

Oporezivanje zarada

Kako je za Biznis Kurir objasnio poreski savetnik Milan Trbojević, to u praksi znači da je niža plata procentualno niže oporezovana, a viša plata će biti više oporezovana.

- Gledajući s poreske strane, sadašnji sistem sve plate isto oporezuje. Imate jedinstvenu stopu poreza i neoporezivi iznos. To praktično znači da su minimalne plate i niže do 100.000 dinara niže oporezovane, dok su sve više suštinski oporezovane isto. Koliko sam video po progresivnom oporezivanju, plan je da se godišnji porez na dohodak građana ukine i da se odmah na platama radi prvi stepen oporezivanja, odnosno mesečnih zarada - rekao je Trbojević.

Foto: Kurir Televizija

On je naglasio da trenutno nemamo tačne iznose i procente poreza, pa je sve ovo u domenu pretpostavki dok se ne izađe s konkretnim brojkama. Kad je u pitanju naplativost ovih poreza, Trbojević ističe da je to vrlo jednostavno.

- Danas je sve digitalizovano, zarade predajete u elektronskoj formi na portalu Poreske uprave i tu se obračunava porez na izvoru. Zato se ovakva vrsta poreza lako naplaćuje - istakao je naš sagovornik.

Oporezivanje nekretnina

Novine se uvode i kad je u pitanju porez na imovinu, koji će se računati progresivno i zbirno na sve nepokretnosti, navodi Studentska lista. Kako pojašnjava ekonomista Aleksandar Stevanović, progresivno oporezivanje će se odnositi na svaku narednu nepokretnost, što je sasvim u redu.

- Ovim se šalje signal da ako već imate viška novca, bolje je da investirate u neki biznis nego da kupujete stanove. Na Studentskoj listi je sada da naprave uslove da ljudi imaju da investiraju u nešto osim u nekretnine. Valja naglasati da se to ne odnosi na osnovni stan ili kuću koju imate, nego na neke naredne nekretnine - kazao je Stevanović.

Veći porez na prazne stanove Prema planu Studentske liste, ko poseduje više stanova, plaćaće veći porez nego do sada, a gradovi će moći da uvedu dodatni namet za stanove koji stoje prazni duže od 12 meseci. Prihod od tog poreza ostaje opštinama, a ako se nekretnine jednog vlasnika nalaze u više opština, zbirni obračun vodiće Poreska uprava, dok će raspodela prihoda biti uređena zakonom. Uvećaće se stope poreza na velika nasledstva, ali supružnik, porodični dom i visok neoporezivi iznos po nasledniku ostaju izvan poreza, pa on pogađa samo zaista velika nasledstva. Cilj nije prihod za budžet, već otežavanje utaje, jer prijavljeno i oporezovano nasledstvo postaje dokaz porekla imovine koji kasnije niko ne može da ospori, a imovina koja godinama nije prijavljivana izlazi na videlo u trenutku nasleđivanja, navodi Studentska lista.

Foto: Kurir TV

On je naglasio da cilj nije da se "kažnjava" bogaćenje, već da se više oporezuje neproduktivno korišćenje resursa.

- Vi ste se obogatili i ako novac ulažete u širenje svoje firme i proizvodnje, to je u redu. Ali ako kupite pet nekretnina ili sagradite dvorac, onda ćete više platiti porez, jer sa stanovišta društva to nije optimalno iskorišćen novac. Poenta nije da se kazne bogati, već oni koji ne koriste resurse na najbolji mogući način - poručio je Stevanović.

Pavlovićeva analiza

Dušan Pavlović, profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, objavio je na mreži Iks deo programa Studentske liste koji se bavi upravo porezima.

- Po svemu sudeći, namera je da se progresivnost proširi na gotovo sve poreske kategorije. Progresivno oporezivanje, ako bude praćeno odgovarajućom reformom socijalne politike, može naročito koristiti najslabije stojećim slojevima - napisao je on i uporedio stari i novi sistem oporezivanja zarada.

- Novi sistem uvodi progresivno oporezivanje na samom izvoru, prilikom mesečne isplate zarade. Recimo, na prvih 100.000 dinara oporezive zarade primenjivala bi se stopa od 10%, a na ostatak od 15%. Ovo je moj primer. Program ne određuje ni granice poreskih razreda (cut-off points) ni njihove stope - objasnio je profesor Pavlović.