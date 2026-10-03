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Šta sve treba da zna onaj ko zakupljuje stan, koja su njegova prava, ali i koje su obaveze i prava stanodavca za Kurir televiziju odgonetnuo je Ervin Pašanović, stručnjak za neketninine.

Najbezbednije je zaključiti ugovor o zakupu stana, ali iz prakse znamo da to funcioniše kao uobičajena pojava:

- Ljudi se plaše da će poreska da vidi zaključivanje ugovora, pa će morati da plaćaju porez koji nije mali. Mi sugerišemo državi da bi mnogo veći novac ulazio u budžet ukoliko bi se prepolovio porez na iznajmljivanje stana.

Trenutno je 20% odsto. Jeste ugovor jedina garancija, ali ljudi misli da odlazak kod notara dovodi do daljih konsekvenci. Međutim, mi apelujemo da uvek treba raditi legalno i plaćati porez, to je najbolja zaštita - ističe Pašanović.

04:40 Stručnjak za nekretnine savetuje: Kako da osigurate novac na kraju zakupa stana? Izvor: Kurir televizija

Pašanović je napomenuo zakupodavcima da je u tom slučaju jako teško nesavesne zakupce legalno izbaciti ukoliko oni ne žele da izađu iz njega:

- Bez obzira što je to vaša imovina, i to što vi polažete pravo, ipak se polazi od toga da je nužni smeštaj, krov nad glavom, osnovno građansko pravo. Ukoliko stanar ne želi da izađe, a ne plaća račune ili kiriju, to nije dovoljan uslov za izbacivanje, pa morate da idete u pranicu i to može da potraje godinama - ističe Pašanović.

Rešenje

Pašanović je izneo najbolje rešenje kada su ove stvari u pitanju:

- Uradite kod notara solemnizirani ugovor o zakupu sa izvršnom kaluzulom, a to zaista nije skupo, 150 do 200 evra sve zajedno, a kada imate izvršnu klauzulu, ona navodi u kojim situacijama možete da angažujete izvršitelja da izbaci nesavesnog zakupca. Tako nemate problema, ne morate sudu da se obraćate i slično. U najkraćem roku će izvršilac da obavi dužnost, a to će vam sačuvati enormnu količinu živaca, novca i vremena.

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