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Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) u Belom Manastiru prodaje pet stanova, a početne cene znatno su niže od tržišnih.

Zavod je objavio javni konkurs, uz napomenu da se nekretnine prodaju po principu "viđeno - kupljeno“. Najskuplji stan u ponudi ima početnu cenu od 31.800 evra, dok najjeftiniji košta 13.100 evra.

Ukoliko ste zainteresovani, važno je da znate da je krajnji rok za dostavljanje ponuda 12. oktobar 2026. godine. Stan će biti prodat ponuđaču koji dostavi najpovoljniju, odnosno najvišu ponudu, piše Mirovina.hr.

Pet stanova na tri adrese

HZMO u Belom Manastiru prodaje ukupno pet stanova, koji se nalaze na tri različite adrese: Osječka ulica 138, Ulica bana Jelačića 106 i Savska ulica 1.

U Ulici bana Jelačića nalaze se tri stana površine oko 30 kvadratnih metara, na drugom spratu zgrade. Dva stana imaju početnu cenu od 25.000 evra, dok je za treći početna cena 26.500 evra.

U Osječkoj ulici, na prvom spratu zgrade, prodaje se stan površine 51 kvadratni metar, čija je početna cena 31.800 evra.

Najjeftiniji je stan u Savskoj ulici, u prizemlju zgrade. Površine je oko 40 kvadratnih metara, a početna cena iznosi svega 13.100 evra.

Kupci moraju da uplate depozit

Iz HZMO-a upozoravaju da prodavac ne odgovara za pravne i materijalne nedostatke nekretnina koje su predmet javne prodaje.

Ponuđači su dužni da uplate depozit u visini od 10 odsto početne prodajne cene nekretnine u korist državnog budžeta.

Odabranom ponuđaču uplaćeni depozit biće uračunat u kupoprodajnu cenu. Ostalim ponuđačima HZMO će depozit vratiti u roku od 30 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude. Na taj iznos se ne obračunava kamata za period od uplate do povraćaja novca.

Ponude se otvaraju 20. oktobra

Ponude će biti otvorene 20. oktobra 2026. godine u 11 časova, u prostorijama HZMO-a u Zagrebu, na adresi Antuna Mihanovića 3, na šestom spratu, u prostoru nekadašnjeg restorana.