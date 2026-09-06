Evo koliko košta kvadrat stana u Ulici kralja Milana: Ekskluzivna nekretnina ima direktnu vezu sa SPA centrom
- Trosoban stan od 140,22 kvadrata u Ulici kralja Milana prodaje se za 1.232.000 evra, odnosno 8.800 evra po kvadratu.
- Nekretnina je u kompleksu King’s Circle Residences na Vračaru i ima direktnu toplu vezu sa SPA centrom, bazenom, saunom i teretanom.
U jednom od najprestižnijih rezidencijalnih kompleksa u Beogradu nalazi se ekskluzivna nekretnina površine od oko 140 kvadratnih metara koja je oglašena na prodaju.
- Na izuzetnoj lokaciji, u samom srcu Beograda, između Slavije i parka Manjež, nalazi se King’s Circle Residences - kompleks koji objedinjuje vrhunsku arhitekturu, luksuz, privatnost i sadržaje najvišeg standarda. U ponudi je luksuzan stan površine 140,22 m², smešten na V spratu, u prestižnoj lameli D. Stan je pažljivo projektovan kako bi pružio maksimalan komfor i funkcionalnost, uz velike dnevne zone, privatni deo sa spavaćim sobama i visok nivo završne obrade - piše u oglasu objavljenom na portalu 4zida.rs.
Kako se ističe, ova nekretnina ima i posebnu pogodnost, direktnu vezu sa SPA centrom.
- Lamela D je jedina u kompleksu koja ima direktnu toplu vezu sa SPA sadržajima, što stanarima omogućava da do bazena, sauna, turskog kupatila i teretane pristupe direktno iz objekta, bez izlaska napolje - navedeno je u oglasu.
Glavne karakteristike ove nekretnine su.
- sigurnosna ulazna vrata pune visine
- sobna vrata visine 240 cm
- višeslojni mat-lak parket
- vrhunska keramika Ariostea
- sanitarije Villeroy & Boch
- Geberit ugradni sistemi- Hansgrohe sanitarna oprema
- aluminijumska stolarija Reynaers / Schüco
- troslojno staklo punjeno argonom
- podno grejanje
- fan-coil sistemi za grejanje i hlađenje
- LG vazduh–voda toplotne pumpe
- liftovi renomiranih proizvođača
- video nadzor i savremeni sigurnosni sistemi.
Šta sve stanari imaju na raspolaganju?
Objekat u kome se nalazi stan stanarima nudi brojne mogućnosti.
Stanari imaju na raspolaganju:
- saune
- tursko kupatilo
- teretanu sa Technogym opremom
U oglasu se navodi da zgrada ima četiri podzemne etaže garaže i uz stan može se kupiti i garažno mesto.
- Uređene zelene površine, reprezentativne zajedničke prostorije i recepcija.Cena je izražena sa uračunatim PDV-eom. Nekretnina je namenjena kupcima koji ne traže samo stan, već kompletan lifestyle u centru Beograda - ističe se u oglasu u kome se ističe da je cena ovog stana 1.232.000 evra, odnosno 8.800 evra po metru kvadratnom.
U oglasu se dodaje i da je u grejanje u stanu na toplotnu pumpu, a da stan nije namešten, osim što ima klimu. Dodaje se i da zgrada ima jedan lift, lođu i jednu telefonsku liniju.
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