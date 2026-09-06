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U jednom od najprestižnijih rezidencijalnih kompleksa u Beogradu nalazi se ekskluzivna nekretnina površine od oko 140 kvadratnih metara koja je oglašena na prodaju.

- Na izuzetnoj lokaciji, u samom srcu Beograda, između Slavije i parka Manjež, nalazi se King’s Circle Residences - kompleks koji objedinjuje vrhunsku arhitekturu, luksuz, privatnost i sadržaje najvišeg standarda. U ponudi je luksuzan stan površine 140,22 m², smešten na V spratu, u prestižnoj lameli D. Stan je pažljivo projektovan kako bi pružio maksimalan komfor i funkcionalnost, uz velike dnevne zone, privatni deo sa spavaćim sobama i visok nivo završne obrade - piše u oglasu objavljenom na portalu 4zida.rs.

Kako se ističe, ova nekretnina ima i posebnu pogodnost, direktnu vezu sa SPA centrom.

- Lamela D je jedina u kompleksu koja ima direktnu toplu vezu sa SPA sadržajima, što stanarima omogućava da do bazena, sauna, turskog kupatila i teretane pristupe direktno iz objekta, bez izlaska napolje - navedeno je u oglasu.

Glavne karakteristike ove nekretnine su. 

  • sigurnosna ulazna vrata pune visine
  • sobna vrata visine 240 cm
  • višeslojni mat-lak parket
  • vrhunska keramika Ariostea
  • sanitarije Villeroy & Boch
  • Geberit ugradni sistemi- Hansgrohe sanitarna oprema
  • aluminijumska stolarija Reynaers / Schüco
  • troslojno staklo punjeno argonom
  • podno grejanje
  • fan-coil sistemi za grejanje i hlađenje
  • LG vazduh–voda toplotne pumpe
  • liftovi renomiranih proizvođača
  • video nadzor i savremeni sigurnosni sistemi.

Šta sve stanari imaju na raspolaganju?

Objekat u kome se nalazi stan stanarima nudi brojne mogućnosti.

Stanari imaju na raspolaganju:

- SPA centar sa bazenom

- saune

- tursko kupatilo

- teretanu sa Technogym opremom

U oglasu se navodi da zgrada ima četiri podzemne etaže garaže i uz stan može se kupiti i garažno mesto.

- Uređene zelene površine, reprezentativne zajedničke prostorije i recepcija.Cena je izražena sa uračunatim PDV-eom. Nekretnina je namenjena kupcima koji ne traže samo stan, već kompletan lifestyle u centru Beograda - ističe se u oglasu u kome se ističe da je cena ovog stana 1.232.000 evra, odnosno 8.800 evra po metru kvadratnom. 

JAGKĆAKAJAL Foto: Printscreen/4zida.rs

U oglasu se dodaje i da je u grejanje u stanu na toplotnu pumpu, a da stan nije namešten, osim što ima klimu. Dodaje se i da zgrada ima jedan lift, lođu i jednu telefonsku liniju. 

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