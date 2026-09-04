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Skupština Srbije je u ponedeljak, 31. avgusta usvojila Zakon o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Tim zakonom se omogućava isplata finansijske novčane podrške građanima.

Zakon je stupio na snagu u utorak, 1. septembra. Najvažniji ciljevi tog zakona su da se direktno zaštite ekonomski najugroženije kategorije stanovništva, kao i da se podigne kupovna moć svih punoletnih građana, sve vreme vodeći računa o racionalizaciji javnih rashoda i fiskalnoj održivosti.

Zakonom se predviđa pružanje

(1) jednokratne finansijske podrške određenim kategorijama stanovništva – penzionerima i socijalno ugroženima, kao i

(2) jednokratne novčane naknade punoletnim građanima (svima koji nemaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije). Ko sve dobija novac Uplata jednokratne finansijske podrške biće sprovedena bez prijavljivanja građana kojima je podrška namenjena, a to su korisnici prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, korisnici dečijeg dodatka, nosioci prava na novčanu socijalnu pomoć, korisnici boračkog dodatka, kao i borci koji nisu korisnici boračkog dodatka.

Foto: Instagram

Penzionerima će, u zavisnosti od visine penzije, biti uplaćeno 35.000, 27.500 ili 20.000 dinara, dok će borci dobiti po 10.000 dinara, a socijalno ugrožene kategorije građana po 25.000 dinara.

Sve ove kategorije građana će novac dobiti u ponedeljak, 14. septembra.

Foto: Instagram

Kako proveriti da li ste u Akcionarskom fondu Istovremeno, ovaj zakon eksplicitno uvodi pravo na jednokratnu novčanu naknadu za sva lica koja iz bilo kog razloga nisu stekla status nosioca prava u smislu propisa o besplatnim akcijama.

Naime, jednokratna novčana naknada isplaćuje se punoletnim državljanima Republike Srbije u iznosu od 6.000 dinara.

Lica koja imaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije - pravo na novčanu naknadu ostvaruju iz sredstava Akcionarskog fonda prema odredbama tog zakona, odnosno ne prijavljuju se za ovu pomoć.

Građani će putem portala Uprave za trezor moći da provere da li imaju status nosioca prava na besplatne akcije. Ukoliko imaju prava, isplatu novčane naknade će dobiti po tom osnovu i ne treba da se prijavljuju.

Pravo na novčanu naknadu ostvaruju kako nosioci prava, tako i njihovi naslednici, uz priloženo ostavinsko rešenje i ličnu kartu.

Ko treba da se prijavi

Građanima koja imaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije novac će biti isplaćen u utorak, 22. septembra.

Sa druge strane, punoletni građani koji nemaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, treba da podnose prijavu za jednokratnu novčanu naknadu.

Izuzetno, pojedinim kategorijama građana koja ispunjavaju uslove jednokratna novčana naknada biće isplaćena bez prijave: korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, nosiocima prava i korisnicima novčane socijalne pomoći i licima koja se nalaze u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija.

Prijave će biti moguće od ponoći 7. septembra (nedelja na ponedeljak) do 21. septembra, elektronskim putem preko portala Uprave za trezor na adresi https://idp.trezor.gov.rs/. Prijava će biti veoma jednostavna.

Da bi se prijavili za ovu vrstu novčane naknade, građani treba da, uz posedovanje važeće lične karte ispunjavaju uslove: da nemaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, da imaju navršenih 18 godina života na dan stupanja na snagu navedenog zakona što je 1. septembar ove godine, da su državljani Srbije i da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Provera statusa prijave

Nakon unošenja podataka biće im zavedena prijava, a njen status će moći da provere preko istog portala, u delu „Provera statusa prijave”, uz mogućnost podnošenja reklamacije u delu "Prijava problema".

Po utvrđivanju ispunjenosti uslova za novčanu naknadu Ministarstvo, preko Uprave za trezor, dostavlja „Banci Poštanska štedionica“ podatke od značaja za uplatu jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara.

Isplata novca građanima koji se dodatno prijavljuju biće od 23. do 25. septembra.

Građani koji se prijavljuju imaju rok od godinu dana da podignu novac, a građani koji su nosioci prava na besplatne akcije iz Akcionarskog fonda nemaju vremensko ograničenje za podizanje novca.