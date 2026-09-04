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Ne žurite da prodate auto na crno

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Porodice koje traže novi automobil danas imaju veliki izbor, ali jedan model mogao bi da bude posebno dobar pogodak. U kolumnu za "Expres" Lik Čilingvorts predlaže najbolji porodični automobil.

Nije bilo lako izdvojiti samo jedan automobil, jer trenutno na tržištu postoji mnogo odličnih porodičnih modela. Nissan Qashqai i Škoda Elroq samo su neki od automobila koji su mogli da se nađu na vrhu liste. Ipak, kada se sve uzme u obzir, Kia Sportage verovatno je jedan od najboljih univerzalnih izbora za porodice među novim automobilima koji su trenutno u prodaji.

Porodicama su kod automobila uglavnom najvažnije tri stvari: veliki prtljažnik, bezbednost i pouzdanost. Sportage, krosover SUV, nudi sve tri.

Zapremina njegovog prtljažnika, u zavisnosti od verzije, iznosi između 526 i 591 litra, što je više nego kod Nissan Qashqaija i Ford Kuge.

U praksi, to je dovoljno prostora za dečja kolica i sve ostale stvari potrebne za porodični izlet. Ako se ide na aerodrom, bez većih problema mogu da stanu dva velika kofera i nekoliko komada ručnog prtljaga.

Bezbednost je jedan od njegovih glavnih aduta

Porodicama je razumljivo posebno važno da automobil bude bezbedan, a Kia Sportage je na Euro NCAP testovima osvojila maksimalnih pet zvezdica.

Za zaštitu odraslih putnika dobila je ocenu od 87 odsto.

Pouzdanost je takođe izuzetno važna u porodicama u kojima su svakodnevne vožnje dece u školu, na treninge i druge aktivnosti uobičajen deo života.

Prema podacima magazina What Car?, primerci Kia Sportage proizvedeni između 2016. i 2022. godine imali su veoma malo prijavljenih kvarova.

Benzinska verzija Sportagea ostvarila je rezultat od 93,4 odsto u istraživanju pouzdanosti What Car?, dok su rezultati kod dizel verzija nešto manje ubedljivi.

Ipak, jednu od najvećih prednosti Kije predstavlja fabrička garancija.

Garancija od sedam godina

Kia nudi garanciju do sedam godina ili približno 161.000 kilometara, u zavisnosti od toga šta pre nastupi.

Posebno je važno što se garancija prenosi i na sledećeg vlasnika automobila, što može predstavljati veliku prednost prilikom kupovine polovnog Sportagea.

Kupci polovnog primerka, međutim, treba da obrate pažnju na kilometražu i starost vozila kako bi proverili koliko fabričke garancije još važi.

U originalnoj preporuci navodi se da bi trebalo tražiti automobil koji nije prešao više od oko 145.000 kilometara kako bi kupcu, pod odgovarajućim uslovima garancije, ostalo još određeno vreme pokrića.

A šta je sa potrošnjom?

Benzinske i blage hibridne verzije Sportagea prema navedenim podacima mogu da ostvaruju potrošnju od približno 7,4 litra na 100 kilometara.

Ipak, plug-in hibridna verzija posebno se izdvaja.

Ako se baterija redovno puni električnom energijom i veliki deo svakodnevnih vožnji obavlja na struju, deklarisana kombinovana potrošnja može da bude izuzetno niska. Originalni podatak govori o više od 200 milja po galonu, što je ekvivalentno potrošnji manjoj od oko 1,5 litara benzina na 100 kilometara.

Kod plug-in hibrida, međutim, takvi podaci u velikoj meri zavise od toga koliko često se baterija puni i koliko se automobil zaista vozi u električnom režimu.

Na dužim putovanjima, kombinovanjem energije iz baterije i benzina, Sportage može da ponudi ukupan domet od približno 720 kilometara.