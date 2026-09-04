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- Napadaju me što sam pisao pismo (penzionerima). I što smo platili stranačkim novcem, čak ne državnim novcem, niti bilo čime. Što smo pomogli državnu instituciju kao što je pošta, toliki prihod nisu imali već dugo vremena. Sve u skladu sa zakonom. Šta je problem? U pismu im je problem. Je li im problem u tome što je to istina? - rekao je Aleksandar Vučić tokom obilaska poljoprivrednog gazdinstva Stanković u Bagremovu odgovorajući na pitanje novinara o tome da ga televizija N1 napada zbog pisma koje je poslao penzionerima.

Vučić je istakao da u pismu nije navodio brojeve i da je pre samo 12 godina prosečna penzija bila 204 evra, a da će sada, sa povećanjem, da bude 540-545 evra.

"Pogledajte kakva je to razlika"

- Pogledajte kakva je to razlika. A da ne kažem koliko jednokratnih davanja je bilo, razne vrste pomoći i tokom kovida, pre i posle kovida... Je l' im to problem, što sam istinu saopštio penzionerima? - upitao je Vučić.

Naveo je da je u pismu zahvalio penzionerima koji su, kako je rekao, uvek razumeli šta je država i koji znaju koliko je teško voditi državu.

- Koji poštuju svaku podršku i koji su se lično žrtvovali i razumeli koliko je važna i lična žrtva ne bi li oni mogli da pomognu da se država izvuče iz ekonomskih problema - rekao je Vučić.

Stopa javnog duga

Naveo je da je, kada je postao premijer, stopa javnog duga bila 79 odsto, a da je danas oko 43 odsto.

- Šta je to što im smeta? Jesam uvredio nekoga? Je l' bila neka ružna reč? Jesam govorio o političkim protivnicima nešto? Baš ništa. Rekao sam da postoje neki koji bi da im oduzmu pravo glasa, koji ih ne poštuju i koji bi hteli da im uskrate prava. A zar to nije istina? Zar to nisu njihovi prvaci govorili? Je l' ima nešto što sam neistinito saopštio? Nego, to tako, umislili kako će da dođu, pa će nekog negde da šamaraju, da tuku, ne znam nešto da rade... Siledžije uvek misle da imaju pravo na sve. Niti mogu, niti imaju pravo na sve - kazao je Vučić.

Naglasio je da je ponosan na to pismo, kao i na penzionere, borce i sve ljude koji su doprineli napretku i razvoju Srbije.

- A penzionerske marljive ruke su ovu zemlju izgradile. Ako to neki idioti ne znaju i ne veruju, i ne razumeju, i ne vide, i ne žele da vide, ja da im pomognem ne mogu - poručio je Vučić.