Konstantan rast penzija koji je zabeležen u Srbiji poslednjih nekoliko godina nekada je bio samo pust san za najstarije sugrađane. Početak godine doneo je novo uvećanje od 12, 2 odsto, a tako će se nastaviti i tokom 2026. godine.

Od januara 2026. godine prosečna penzija u Srbiji povećana je za oko 6.000 dinara mesečno, što znači dodatnih 72.000 dinara tokom cele godine. Ali, to nije bilo jedino povećanje i kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić penzije će nastaviti značajno da rastu i tokom ove godine.

Iznosi povećanja zavise od vrste penzije

Iznos uvećanja zavisio je od vrste penzije i nivoa primanja, a rast penzija u poslednjih nekoliko godina konstantno nadmašuje inflaciju, čime se poboljšava životni standard najstarijih građana.

- Penzioneri mogu da budu mirni. A imajući u vidu kakve nam godine rasta dolaze, kakve stope rasta očekujemo, živeće samo bolje. I ne samo nominalno da će da rastu penzije, već će da rastu i realno u značajnoj meri - rekao je nedavno Vučić.

U periodu januar-oktobar 2025. prosečna penzija iznosila je 50.679 dinara (432,5 evra). U poređenju sa oktobrom prethodne godine, realni rast penzija iznosi 7,9%, dok je u periodu januar-oktobar realni rast bio 6,4%, što potvrđuje da penzije rastu iznad nivoa inflacije.

Brojke govore same za sebe i nikad ne lažu, pa se možete uveriti i sami kako izgleda uvećanje penzija.

Foto: Printscreen

Konstantan rast penzija

Penzije u Srbiji tako kontinuirano rastu i u realnom iznosu, a država je od 2020. isplatila i oko 650 evra jednokratnih davanja za najstarije sugrađane. Sa povišicom od 12, 2 odsto, koje je kako je rekao predsednik Vučić najveće u istoriji Srbije, prosečna decembarska penzija uvećana je za 6.180 dinara u odnosu na novembar i sada iznosi oko 56.838 dinara.

Vučić je više puta istakao da se nakon stabilizacije srpske ekonomije sada vraća dug penzinerima kroz najveća povećanja penzija do sada.

- Nismo bili fer prema penzionerima pre 3, 4, 5 godina, dok smo podizali ekonomiju, sada im vraćamo, sada je povećanje penzija 12,2 odsto. Penzija lekara pre 2012, 2013, 2014. godine, svejedno, bila je 56.000 dinara. Penzija lekara specijaliste je danas oko 156.000.dinara - rekao je svojevremeno predsednik.

Foto: Shutterstock

Šta kažu penzioneri?

Nisu izostale ni reakcije penzionera koji su rekli da ranije nije bilo nikakvih povećanja penzija.

- Ja sam 30 godina u penziji i do Vučića uopšte povećanja nije bilo. Prvi put sam dobio povećanje kada je Vučić došao - svedoči jedan od penzionera.

- Penzije nikada nisu bile veće nego sada - rekao je jedan stariji sugrađanin i pohvalio predsednika Vučića:

- Super, radi čovek svoj posao, nema šta!