Izgradnja kompleksa Delta District u Bloku 20 na Novom Beogradu, jednog od najznačajnijih projekata u sektoru luksuznih nekretnina u regionu, napreduje prema utvrđenoj dinamici. Centralni objekat kompleksa, hotel InterContinental, dostigao je visinu od 21 sprata, dok je postavljanje fasade završeno do 15. nivoa. Uporedo sa ovim radovima, poslovna kula je konstruktivno završena, a izgradnja dve rezidencijalne kule teče istovremeno. Na samom krovu hotela započeto je formiranje panoramskog bazena koji će biti jedan od najupečatljivijih elemenata kompleksa.

Celokupna investicija vredna je 450 miliona evra, sa planiranim otvaranjem hotela krajem 2026. godine i useljenjem prvih stanara sredinom 2027. godine.

Trenutni status po objektima Nakon kompletiranja konstrukcije hotela, fokus je pomeren na unutrašnje instalacije koje su trenutno izvedene do 17. sprata. Ovi radovi obuhvataju postavljanje vodovodne i kanalizacione mreže, sistema za klimatizaciju i ventilaciju, kao i elektroenergetskih i sprinkler instalacija. Paralelno sa tehničkim sistemima, u toku su i završni građevinsko-zanatski radovi u unutrašnjosti objekta. Poslovna kula je u fazi unutrašnjeg uređenja i pripreme za montažu fasadnih elemenata. Što se tiče rezidencijalnog dela, veća kula je trenutno na nivou 13. sprata, dok je manja dostigla deseti sprat, čime se održava planirani tempo izgradnje na svim delovima gradilišta

Panoramski bazen i dodatni sadržaji Tehnički najzahtevniji deo radova trenutno se odvija na 20. spratu hotela, gde je završena armirano-betonska konstrukcija za panoramski bazen. U kontrolisanim radioničkim uslovima istovremeno se pripremaju čelična konstrukcija krova, specifični fasadni elementi i akrilni zidovi samog bazena. Ovaj infinity bazen biće integralni deo ponude dostupne stanarima kompleksa. Pored bazena, rezidentima će na raspolaganju biti spa i fitnes centar, privatni bioskop, poslovni lounge i dečja igraonica, dok je u prizemlju planirano zatvoreno dvorište sa uređenom parkovskom zonom.

Partnerstva i standardi opremanja Otvaranjem hotela InterContinental krajem 2026. godine, ovaj globalni brend se vraća na srpsko tržište nakon pauze od dve decenije. Delta District je projekat kompanije Delta Real Estate, dok je hotelski partner IHG grupacija koja upravlja sa više od 6.000 hotela širom sveta. Kompleks ukupne površine 105.000 kvadratnih metara obuhvata hotel sa 203 sobe, poslovnu kulu i dve rezidencijalne kule. Stanovi u okviru kompleksa isporučuju se potpuno završeni. Standard opremanja podrazumeva kuhinje brenda Veneta Cucine i Gaggenau tehniku, uz direktnu povezanost sa svim hotelskim servisima, što je standard karakterističan za premium rezidencijalne objekte u svetu.

Održivost i energetska efikasnost Pored građevinskog napretka, projekat se izdvaja i po implementaciji savremenih energetskih rešenja. Delta District je projektovan u skladu sa LEED i WELL standardima, koristeći geotermalne sonde za sisteme grejanja i hlađenja. Energetskoj efikasnosti doprinose i solarni paneli integrisani u fasadu, sistemi za rekuperaciju vazduha, kao i automatizovani sistemi za upravljanje potrošnjom energije u svim delovima kompleksa. Tržišni okvir Projekat dolazi u trenutku kontinuiranog rasta beogradskog tržišta nekretnina, na kojem su cene od 2019. godine porasle za 70%. Podaci agencija Knight Frank i Savills ukazuju na to da nekretnine koje nose potpis međunarodnih hotelskih brendova ostvaruju tržišnu premiju od 30% do 90% u odnosu na klasične luksuzne objekte. S obzirom na to da je Delta District trenutno jedini projekat u regionu koji nudi rezidencije sa potpisom Intercontinentala, on predstavlja specifičnu investicionu priliku za kupce sa visokim zahtevima.

Delta District - pregled projekta Lokacija: Blok 20, Novi Beograd - neposredno uz Sava Centar, u poslovno-diplomatskoj zoni grada. 2 minuta do auto-puta, 5 minuta do centra grada, 15 minuta do aerodroma "Nikola Tesla". Tip projekta: Luksuzni multifunkcionalni kompleks - dve rezidencijalne i jedna poslovna kula, kao i hotel InterContinental Beograd. Model stanovanja: Ultra-luksuzni koncept. Direktna veza sa hotelskim servisima u skladu sa standardima međunarodnog hotelskog lanca. Opremljenost: Stanovi se isporučuju potpuno završeni uz mogućnost personalizacije Energetska efikasnost: LEED i WELL sertifikati, geotermalne sonde, solarni paneli, pametni sistemi kontrole potrošnje. Ekskluzivni sadržaji: Infinity bazen na 20. spratu, spa centar, privatni bioskop, poslovni lounge, teretana, igraonica, zatvoreno dvorište i parkovska zona. Prodaja: Individualne prezentacije u showroom-u u Sava Centru. Kupci: Investitori, diplomate, HNWI pojedinci iz zemlje i inostranstva. Investicioni elementi: Mogućnost povraćaja PDV-a od 20% za pravna lica, mogućnost dugoročnog izdavanja, pozicioniranje u zoni visoke tražnje.

