Jutro počinje pogledom na Beograd iz panoramskog bazena na 20. spratu. Dok se ostatak grada tek budi, vi već imate rezervisan termin za masažu, a concierge je organizovao dostavu obroka iz hotelskog restorana direktno u vaš stan. Ovo nije scena iz filma, već način života koji se nudi u više od 750 "branded residences" projekata širom sveta, a koji će uskoro biti moguć i u srpskoj prestonici.

Brandirane rezidencije i stanovi sa hotelskim servisom su danas jedan od najbrže rastućih segmenata tržišta nekretnina. Trenutno ih u svetu postoji više od 115.000, raspoređenih u oko 750 projekata, a procene govore da će do 2030. godine ta brojka premašiti 200.000 jedinica. Razlog ovog rasta ne leži samo u luksuzu, već u promenjenoj predstavi o tome šta savremeni kupci zapravo traže. Više se ne kupuje kvadrat, već celokupan životni okvir - sadržaji, usluge, sigurnost i iskustvo koje sa sobom donose prepoznatljiva svetska imena iz sveta hotelijerstva, mode i auto-industrije.

Kupci širom sveta spremni su da plate značajnu premiju za taj nivo stanovanja. Globalno, ultra-luksuzne nekretnine povezane sa poznatim brendovima u proseku koštaju oko 30% više od tradicionalnih luksuznih nekretnina, a u destinacijama poput Dubaija, ta razlika dostiže i do 70%. Ovakvi projekti se, uprkos ekonomskim izazovima, pokazuju kao izuzetno otporni i traženi. Stabilna potražnja, "lock-and-leave" koncept, garancija održavanja i sigurnosti čine ih idealnim rešenjem za sekundarne domove, dugoročne investicije i klijente sa jasnom predstavom o standardu koji očekuju.

Delta District - Ulazak u globalnu elitu

U zamahu ovog globalnog trenda, Beograd dobija svoj prvi veliki ultra-luksuzni kompleks sa hotelskim servisom. Na srpskom tržištu, gde je segment ultra-luksuza još u fazi oblikovanja, ovakva saradnja uvodi međunarodne standarde stanovanja u svakodnevni život. Fokus na održivosti, personalizovanim uslugama i životnom stilu koji je usklađen sa globalnim trendovima pozicionira Delta District kao strateški važnu tačku u jugoistočnoj Evropi koja tek ulazi na svetske mape ovog tipa luksuza.

"Delta District nije samo prostor već potpuno nova vrednost za Beograd i ceo region. Kreirali smo mesto koje pruža sigurnost, prestiž i životni stil kakav je do sada bio rezervisan za metropole poput Londona, Dubaija ili Beča", istakao je direktor razvoja i upravljanja imovinom Delta Real Estate, Miloš Grdinić.

Investicija je vredna 450 miliona evra. Kompleks se prostire na preko 105.000 kvadratnih metara na jednoj od najatraktivnijih lokacija u gradu. Nalazi se u Bloku 20 koji je građevinski potpuno završen, što znači da nema neizvesnosti ili rizika od novih gradilišta u neposrednoj blizini. Ovakvo stabilno okruženje daje sigurnost i komfor kupcima i investitorima, dok profesionalno održavanje i visoki standardi bezbednosti garantuju besprekoran izgled i funkcionalnost objekta

Sastoji se od InterContinental hotela sa 203 sobe, dve rezidencijalne i jedne poslovne kule. Ono što ga čini jedinstvenim je direktna veza između samog hotela i stambenih jedinica, što vlasnicima i njihovim gostima omogućava pristup ekskluzivnim hotelskim sadržajima i uslugama.

Prema rečima potpredsednice Delta Holdinga i generalne direktorke Delta Real Estate Grupe, Angeline Nekić, cilj projekta je da ponudi luksuz koji ima funkciju i koji je namenjen onima koji mogu i žele i prepoznaju najbolje.

"Delta District nije megalomanski projekat, već precizno osmišljen koncept koji odgovara potrebama modernog čoveka. Delta Real Estate kao investitor je dugo na tržištu i postoji jasan trag vrhunskog kvaliteta i sigurnost. Dok drugi projekti možda stavljaju akcenat na spektakl, mi stavljamo akcenat na suštinu – stvaramo prostor u kojem svaki detalj ima smisao, ima funkciju i stavlja potrebe zahtevnog poslovnog čoveka i njegove porodice na prvo mesto" kaže Nekić.

Svakodnevica sa pet zvezdica

Konkretno, šta to znači živeti u ultra-luksuznom kompleksu sa hotelskim servisom?

Zamislite sledeći scenario. Sleteli ste u Beograd posle naporne nedelje i još dok ste na putu ka kući sa aerodroma konsijerž tim vam putem aplikacije potvrđuje da su preuzeti svi paketi koji su stigli tokom odsustva. Spa tretman je pomeren prema vašim instrukcijama, a večera iz restorana u prizemlju biće dostavljena tačno u dogovoreno vreme.

Na recepciji vas čeka potvrda o rezervaciji stola za sutrašnji doručak sa prijateljima, stan je očišćen i rashlađen, svetla podešena, sve je spremno za vaš dolazak. Niste morali da razmišljate ni o jednoj logističkoj stvari, sistem je odradio sve za vas, diskretno i bez suvišnih pitanja.

Poslednjih godina je to sasvim realan scenario koji korisnicima ovih nekretnina ne pruža samo komfor, već im i štedi vreme koje mogu iskoristiti za druženje sa porodicom i prijateljima. Nema više razmišljanja o stvarima koje troše energiju, od održavanja stana do najbanalnijih svakodnevnih zadataka.

Delta District nudi upravo takvo iskustvo. Pored toga što će stanovnici imati pristup privatnom bioskopu, modernoj teretani, zen baštama, panoramskom bazenu, spa centru i drugim prostorima, imaće na raspolaganju i širok spektar profesionalnih usluga - od rezervacije letova, pranja i parkiranja automobila, do čuvanja kućnih ljubimaca i prevodilačkih usluga.

Komfor, ali i jasna investiciona strategija

Ovakvi ultra-luksuzni kompleksi sa hotelskim servisom predstavljaju racionalnu investicionu odluku. Imaju tačno definisanu ciljnu grupu, jasnu vrednosnu poziciju i ograničenu ponudu, čime automatski stiču dugoročnu prednost na tržištu.

U pitanju je segment koji ne zavisi od masovne potražnje, već se oslanja na stabilnu potrošačku bazu koja traži beskompromisni kvalitet. Kompleksi ovog tipa zahtevaju vrhunsko projektovanje, najviše standarde gradnje i partnerski odnos sa najvećim svetskim brendovima.

Delta District apartmani donose opremljenost koja prevazilazi uobičajene tržišne standarde: veće jedinice opremljene su kuhinjama brenda Veneta Cucine sa uređajima Gaggenau, dok svi apartmani imaju ugradne garderobere i potpuno završena kupatila sa keramikom renomiranih italijanskih proizvođača. Dodatnu vrednost čine integrisana rasveta, prečišćivači vazduha i smart home sistemi, zahvaljujući čemu je vrednost nekretnine od samog početka veća.

Delta District nudi održiv luksuz. Troškovi života usklađeni su sa principima društvene odgovornosti, a WELL i LEED sertifikati pokazuju da se radi o projektu koji vodi računa o zdravlju, ekologiji i budućnosti, dok istovremeno donosi prestiž.

Prema podacima sa beogradskog tržišta nekretnina tražnja za stanovima iz najvišeg cenovnog razreda je u porastu, a kupci takvih nekretnina uglavnom se odlučuju za gotovinske transakcije što tržištu daje dodatnu stabilnost. Takođe, rentalni prinosi u ovom segmentu dostižu i do 7% godišnje, značajno više od standardnih nekretnina.

Strategija rentiranja fokusirana je na mali broj jedinica, što obezbeđuje ekskluzivnost i stabilnu potražnju. Kompleks funkcioniše po principu "Private. Exclusive. Yours", odnosno ne postoji mogućnost kratkoročnog iznajmljivanja preko servisa poput Airbnb, što povećava komfor, sigurnost i status zajednice.

Investicija u Delta District ima gotovo nulti rizik. Risk-adjusted ROI potvrđuje da kupci dobijaju siguran i stabilan povrat, što ovaj projekat izdvaja od konkurencije. Stabilnost prinosa dodatno je osigurana činjenicom da iza projekta stoje globalni brend IHG grupa i regionalni lider Delta Holding. Pravna lica ostvaruju značajnu finansijsku prednost kroz 20% povrat PDV-a, što ulaganje čini značajno isplativijim i smanjuje realne troškove investicije.

Regionalni pioniri

Jugoistočna Evropa je sasvim novo tržište za ultra-luksuzne komplekse sa hotelskim servisom, sa Crnom Gorom kao jednim od regionalnih pionira. Projekti poput Regent Porto Montenegro i One&Only Portonovi već su dokazali da postoji veliko interesovanje za ovim tipom nekretnina u regionu.

Međutim, Beograd ima specifične prednosti. Kao regionalni poslovni i diplomatski centar, grad stvara prirodnu potražnju za luksuznim stanovima koje rentiraju ambasade, korporacije i međunarodni stručnjaci. Tu se cene mesečne zakupnine često mere hiljadama evra, daleko iznad proseka na tržištu.

Beograd se pozicionira kao vodeće urbano i investiciono središte regiona. Premium stanovanje dolazi u fokus najzahtevnijih kupaca, dok nekretnine povezane sa globalno prepoznatljivim imenima predstavljaju sledeći korak u evoluciji tržišta.

Budućnost luksuznog stanovanja

Sa projektovanim udvostručavanjem globalnog tržišta ultra-luksuznih kompleksa sa hotelskim servisom do 2030. godine, Delta District stiže u pravom trenutku. Sektor koji zahteva 200-250 novih projekata godišnje da bi održao rast pruža retku priliku da se učestvuje u transformaciji koja će redefinisati luksuzno stanovanje narednih decenija.

Useljenje prvih stanara očekuje se početkom 2027. godine, rezervacije se vrše kroz ekskluzivne prezentacije u obnovljenom Sava Centru, a interesovanje kupaca je ogromno. Za razliku od masovne prodaje primenjuje se selekcioni pristup, a proces je pažljivo osmišljen tako da okupi ljude koji dele slične vrednosti i standarde. Na taj način se stvara zajednica koja funkcioniše bez šuma i kompromisa.

Delta District je koncipiran kao kompleks koji rešava više stvari odjednom - stanovanje, komfor, organizaciju i dugoročnu vrednost. Sve je projektovano tako da funkcioniše bez potrebe za dodatnim angažovanjem: održavanje, sigurnost, servis i infrastruktura su unapred definisani i profesionalno vođeni. Nema potrebe za improvizacijom, dodatnim ulaganjima i traženjem naknadnih rešenja.

