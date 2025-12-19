Slušaj vest

Ukoliko ste baš ovih dana u potrazi za jednom nekretninom koja bi ispunila sva vaša očekivanja, možda vam upravo ova na samo 60 kilometara od centra Beograda dolazi u pravom trenutku.

Kuća se prostire na placu od 7 ari, ima 37 kvadrata, visoko potkrovlje i košta svega 28.000 evra. Nalazi se na samo 500 metara od reke Save, što će budućem vlasniku predstavljati pravu malu oazu 

Kako vlasnica Ivana navodi, ova nekretnina izgrađena je 90ih godina kao vikendica, ali i željom da jednog dana postane porodični dom ili poslovni prostor, odnosno radionica.

Donji deo kuće, renoviran je 2020. godine i potupuno je funkcionalan. Takođe, vlasnica Ivana u oglasu na Fejsbuku navodi da objekat od tada nije ni korišćen, ali i da je useljenje odmah moguće.

Potkrovlje trenutno nema namenu, te će budući vlasnik moći da ga prilagodi svojim potrebama.

Plac poseduje i garažu od 40 kvadratznih metra, koja može da posluži i kao radionica. Kuća je legalizovana, u vlasništvu 1/1.

