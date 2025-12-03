Slušaj vest

Imanje ima ukupno 26 ari, ali prodavac otovreno priznaje da mu je isključena struja, pa bi budući vlasnik morao da plati novi priključak.

- U Trnovču kod Velike Plane prodajem imanje koje se sastoji od 2 kuće i 8 magacinskih prostora od po 24kvm spojenih u jednu celinu. Sve ukupno oko 400kvm. Imanje ima 26 ari. Vlasnik 1/1. Br. parcele 1630. U selu ima dobrih komšija, apoteka, ambulanta, asfalt gas i sve neophodno. Na imanju je isključena struja, treba novi priključak - navodi se u objavi koju je u grupi "Jeftine kuće" na društvenoj mreži Fejsbuk postavila Katarina Novaković.

Ona dodaje da na imanju ima bunarska voda, ali da se imanje može priključiti na gradski vodovod.

- Voda, bunar u dvoristu, a može i da se plati priključak za gradski vodovod. Cena 35.000 evra. Oko cene moguć dogovor - naglasila je vlasnica.

Dve kući i osam magacina u Trnovču kod Velike Plane prodaju se za 35.000 evra, ali na imanju je isključena struja

Iako nema detalja o kućama na osnovu fotografija bi se dalo zaključiti da se radi o jednoj novoj i jednoj staroj kući i da bi cena za te dve nekretnine mogla biti prilično povoljna.