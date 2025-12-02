Slušaj vest

Ipak, novčanica je bila filmski rekvizit, i na njoj je jasno pisalo: "Samo za filmske svrhe - kopija". Zaposleni na kiosku je odmah posumnjao u autentičnost novca, oduzeo novčanicu i obavestio policiju, koja sprovodi krivičnu istragu radi utvrđivanja svih okolnosti.

Policija upozorava građane, a posebno trgovce, da obrate pažnju na moguće falsifikate i da svaku sumnjivu novčanicu odmah prijave na broj 192.

filmski novac
filmski novac Foto: PU Međimurska

Ističu da je novac od filmskog rekvizita najčešće napravljen od običnog papira, ne šušti kao pravi evro napravljen od pamučnog papira i nema zaštitne elemente poput vodenih žigova i zaštitnih niti.

Ovo nije prvi slučaj

Građanima se savetuje da se više informacija o zaštitnim elementima novčanica evra mogu pronaći na veb stranicama Evropske centralne banke.

Policija podseća da je početkom prošle godine na području Međimurja zabeleženo nekoliko slučajeva u kojima su počinioci pokušali da plate u prodavnicama, pekarama i benzinskim pumpama lažnim novčanicama koje se koriste u snimanju filmova.

U nekoliko slučajeva, počinioci su potom otkriveni i procesuirani zbog falsifikovanja novca.

(Kurir.rs/Index)

