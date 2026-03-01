Slušaj vest

Kupovina nekretnine "na moru" decenijama je san prosečnog srpskog turiste, ali u poslednje dve godine ovaj san dobija nove, kompleksnije obrise. Dok cene kvadrata u Beogradu i Novom Sadu obaraju rekorde, sve veći broj građana okreće se Grčkoj, gde se za 150.000 do 230.000 evra i dalje mogu pronaći prostrani dupleksi. Ipak, diskusija na Redditu otvorila je neka od ključnih pitanja, kako finansirati ovakvu kupovinu i da li je renta od 80 odsto godišnje uopšte realna?

Može li kredit za stranca

Jedna od najvećih dilema potencijalnih kupaca jeste način plaćanja. Grčke banke nerado odobravaju kredite nerezidentima bez stalnih prihoda u Grčkoj, dok srpske banke uglavnom ne dozvoljavaju hipoteku na nekretninu u inostranstvu.

Rešenje koje se prema savetima korisnika Reddita nameće jeste stavljanje hipoteke na nekretninu koju kupac već poseduje u Srbiji kako bi se podigao keš kredit ili stambeni kredit za kupovinu u Grčkoj. Kako navode korisnici, druga opcija je prodaja postojeće imovine u Srbiji radi keš kupovine na obali Egeja.

Zlatna viza i zabrane izdavanja

Grčka je postrožila uslove za dobijanje boravišne dozvole (Golden Visa), ali to nije jedini problem. Najveći šok za investitore su nove regulative u velikim centrima.

- Solun više ne možeš da rentaš od 1. marta, uvode zabranu na izdavanje dozvola za rentanje u prvoj zoni. Negde je zabrana aktivna od ranije - upozorava jedan od učesnika diskusije, naglašavajući da se pravila igre za sajtove za izdavanje drastično menjaju u korist dugoročnog izdavanja lokalnom stanovništvu.

Puni apartmani tokom cele godine ili mit

Mnogi investitori ulaze u kupovinu sa prevelikim očekivanjima od rente. Iako postoje priče o poznanicima koji izdaju nekretnine 80 odsto vremena tokom godine, iskusniji članovi zajednice upozoravaju na realnost:

- Ako je po priobalnim selima, 80 odsto rentiranja godišnje je apsolutno nemoguće. Može da bude srećan ako mu je toliko rentiran u toku sezone, a sezona je maksimum 5 meseci - pesimistično kaže jedan korisnik.

Ukoliko ciljate na celogodišnju rentu, preporuka su isključivo univerzitetski centri poput Soluna ili veća ostrva poput Krita, gde život ne staje sa prvim jesenjim danima.

Skriveni troškovi

Dok se u oglasima i dalje mogu naći primamljive ponude, realnost na terenu je često drugačija. Članovi diskusije upozoravaju da su Grci u poslednje dve godine značajno podigli cene.

- Čitam komentare i ne mogu da verujem. Za 100.000 evra kupuješ stančić od 30 kvadrata ili neki ćumez od 50 u manje poznatom mestu na Halkidikiju. Grci su naduvali cene u zadnje dve godine - kaže komentator.

Osim same cene, kupac mora računati na troškove notara, advokata (koji je u Grčkoj obavezan i ključan za proveru tereta na imovini) i porez na prenos apsolutnih prava.

90 dana kao limit

Za one koji, poput autora teme, žele da žive u jednom delu nekretnine, a drugi rentaju, ostaje administrativna barijera Šengena. Bez boravišne dozvole, državljani Srbije mogu boraviti u Grčkoj najduže 90 dana u okviru 180 dana, što zahteva pažljivo planiranje i „izlaske“ iz zemlje.

Podsetimo, Grčka razmatra novi zakon koji bi mogao uticati na kupovinu nekretnina stranaca, uključujući građane Srbije. U Grčkoj je u toku razmatranje predloga zakona u Parlamentu, koji se odnosi na kupovinu nekretnina od strane stranaca, posebno državljana zemalja koje nisu članice EU.

Predlog zakona ima za cilj da pooštri kontrolu kupovine nekretnina u pograničnim i strateškim oblastima, kao što su region Evros i Zapadna Trakija.

Državljani Srbije i Severne Makedonije se smatraju ne-EU kupcima.

U većem delu Grčke (Halkidiki, Solun, Atina, većina ostrva itd.) - nema zabrane i kupovina je dozvoljena pod istim uslovima kao i do sada.

U pograničnim i strateškim oblastima – već postoje ograničenja za ne-EU državljane, a novim zakonom se predviđa dodatno pooštravanje i stroža kontrola.

Biznis Kurir