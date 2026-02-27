Slušaj vest

Ekonomista i stručnjak za nekretnine Ervin Pašanović izjavio je danas da ponuda i potražnja kreiraju cene nekretnina i održavaju visok nivo cena nekretnina u Beogradu, i dodao da cena kvadrata u srpskoj prestonici nije bliska cenama kvadrata u Beču s obzirom na to da statistika pokazuje da je prosečna cena kvadrata u Beogradu 2.700 evra dok je u Beču više od 6.000.

"Kultura je potpuno različita, Bečlije znaju da ukoliko žive kao podstanari do kraja života živeće normalno sa dobrim kvalitetom života, a u Beogradu se zna da jedina imovina koja ne propada u ratovima, krizama, koja nije oduzeta kao stara bankarska štednja, koja nije izgubljena kao plasmani na berzi početkom ovog veka su nekretnine. Čak i one koje su nacionalizovane posle Drugog svetskog rata su danas u dobrom delu vraćene naslednicima", naveo je danas za Tanjug govoreći o cenama nekretnina u Beogradu i drugim većim gradovima u Srbiji.

Imamo 10 miliona nekretnina, pola nelegalno

Pašanović je rekao da je u Srbiji kultura takva da je neophodno da se kupi nekretnina i da se ljudi na osnovu kupovine nekretnina dele na uspešne i neuspešne, istakavši da 90 odsto punoletnih stanovnika Srbije poseduje neku od nepokretnosti.

Imamo 10 miliona nekretnina od čega je pet miliona bilo legalno a pet miliona ilegalno, istakao je on i dodao da će sad kroz Zakon "Svoj na svome" dobar deo od tih pet miliona ilegalnih nekretnina biti legalizovane.

"Nekretnine jesu baza ekonomije, to je najsigurniji plasman, najsigurnija investicija i najsigurniji kolateral. Cene nekretnina uvek rastu svuda u svetu, osim kad su krize, ratovi i geopolitički problemi. Dokle god cene nekretnina rastu naša ekonomija je stabilna", poručio je on.

Ko kupuje stanove u Srbiji?

Na pitanje da li danas stanove u Srbiji kupuju građani koji rešavaju stambeno pitanje ili oni koji ulažu kapital, Pašanović je rekao da danas u Srbiji stanove kupuju svi oni koji mogu da kupe stan, od kojih su većina oni koji žive u tim stanovima, dok vrlo mali broj ljudi stanove kupuje investiciono zato što su stanovi prilično skupi.

Odgovarajući na pitanje koliko će objekata koji se sada upisuju u katastar, po zakonu "Svoj na svome", zaista ući na tržište i da li oni mogu da promene odnos ponude i potražnje, Pašanović je ocenio da ti objekti neće previše uticati na cenu centralnogradskih nekretnina zato što je većina tih objekata u prigradskim opštinama, i dodao da će u prigradskim opštinama sigurno porasti cene nekretnina.

"Nadam se da će cene nekretnina rasti"

Na pitanje da li građani ove godine mogu da očekuju nastavak rasta cena nekretnina, stagnaciju ili konačno hlađenje tržišta, Pašanović je rekao da se nada da će cene nastaviti da rastu jer to znači da je ekonomija stabilna, i dodao da ukoliko bude stagnacije cena ili pad to znači da je država u nekoj krizi.

Iako je Evropa, koja ima najveći uticaj na srpsku ekonomiju, u određenoj recesiji zbog rata u Ukrajini, može se očekivati da će cene nekretnina ove godine rasti, izjavio je on i poručio da je najbolji trenutak za kupovine nekretnina uvek upravo sada.

"Ja sam svoj stan kupio pre 10 godina za 85.000 evra, a isti takav stan u naselju gde živim sam prodao pre tri meseca za 260.000 evra. Da sam u međuvremenu izdavao taj stan za 500 evra mesečno ja bih faktički zaradio 320.000 evra na uloženih 85.000, pa vi vidite kakva je razlika za 10 godina", naveo je on.