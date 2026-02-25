Slušaj vest

Čim mađarska naftna kompanija MOL finalizuje sporazum o kupovini srpske naftne kompanije, tržišta nafte tri zemlje bez izlaza na more, Slovačke, Mađarske i Srbije, funkcionisaće koordinisano, što će ih učiniti otpornijim na političke ucene, poput onih iz Ukrajine, izjavio je sinoć mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

"Kada MOL završi akviziciju srpske naftne kompanije, tržišta nafte tri zemlje bez izlaza na more, Slovačke, Mađarske i Srbije, funkcionisaće koordinisano, a mi ćemo postati još otporniji na političke ucene iz Ukrajine. Naravno, pružićemo MOL-u svu potrebnu podršku da se to postigne", napisao je mađarski ministar spoljnih poslova na Fejsbuku nakon razgovora sa ministarkom energetike Srbije Dubravkom Đedović-Handanović u Vašingtonu.

Ubrzana izgradnja naftovoda

Istakao je da su se Mađarska i Srbija dogovorile se da ubrzaju pripremne radove na izgradnji naftovoda između dve zemlje, kako bi poboljšale bezbednost snabdevanja naftom.

Sijarto je istakao da će novi naftovod značajno poboljšati bezbednost snabdevanja naftom kao i da će ubrzavanje pripremnih radova omogućiti brže rešavanje ovog pitanja, navodi se u objavi mađarskog ministra na Fejsbuku.

"Dogovorili smo se da dodatno ubrzamo pripremne radove za izgradnju naftovoda između dve zemlje. Nova transportna ruta će značajno poboljšati bezbednost snabdevanja naftom naših zemalja", napisao je Sijarto.

Izgradnja naftovoda, kako je naveo mađarski ministar, ima za cilj da obezbedi stabilno snabdevanje Srbije i Mađarske naftom, kao i da ojača energetsku sigurnost u regionu.

Sijarto je rekao da će ova transportna ruta pomoći ne samo obema zemljama, već i celoj Centralnoj Evropi u smislu bolje integracije i bezbednosti snabdevanja naftom.

Sijarto i Đedović-Handanović sastali su se u Vašingtonu, gde su učestvovali na međunarodnoj konferenciji o energetskoj saradnji između Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Istočne Evrope.

Sijarto je najavio da će tokom ovog putovanja obavestiti administraciju američkog predsednika Donalda Trampa o pokušajima političke ucene Ukrajine, koji su blokirali isporuke ruske nafte preko gasovoda Družba.