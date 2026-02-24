Beograd dobija još jedan simbol: Svetionik u srcu grada, ovo će biti njegova uloga
Jedan od ključnih infrastrukturnih projekata koji će redefinisati saobraćajnu sliku prestonice, ali i vrednost stambenog i poslovnog prostora u njenom epicentru, ulazi u završnu fazu.
Nova razvojna vizija Savskog amfiteatra donosi izgradnju velikog kružnog toka kod zgrade BIGZ-a, sa impozantnom centralnom instalacijom u obliku svetionika.
Ova strateška raskrsnica biće tačka spajanja Savske ulice, Bulevara patrijarha Pavla i prilaza ka budućem Novom srpskom mostu, formirajući potpuno nov i visoko funkcionalan ulaz u uži centar Beograda. Za kupce nekretnina i investitore, rasterećenje saobraćaja u ovom delu grada predstavlja jasan signal za dalji rast potencijala same lokacije.
Spajanje ključnih saobraćajnica Beograda
Kružni tok kod BIGZ-a deo je šire urbane rekonstrukcije koja spaja potez od Kalemegdana, preko Gazele, sve do Obrenovačkog puta i Čukaričke padine. Uporedo sa modernizacijom Bulevara patrijarha Pavla i kompletnom rekonstrukcijom Savske ulice, ovaj čvor preuzima ulogu glavnog stabilizatora saobraćaja u godinama koje dolaze.
Sa aspekta tržišta nekretnina, projekat donosi ono što se najviše ceni: laku i brzu dostupnost. Direktnije uključivanje u centralnu zonu, bez prolaska kroz tradicionalna gradska uska grla, drastično podiže atraktivnost lokacija u produžetku Savske ulice, oko Mostarske petlje, kao i celokupnog stambenog i poslovnog kompleksa Beograd na vodi.
Svetionik kao urbani orijentir i dodata vrednost lokaciji
Centralni element novog kružnog toka biće svetionik, vertikalna svetlosna struktura koja će funkcionisati kao prepoznatljiv vizuelni marker, naveo je tokom prezenotvanja plana gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.
Svetionik će stvoriti novi identitet ovog prostora, olakšavajući navigaciju na ukrštanju novih i postojećih tokova. Njegova uloga je da jasno označi strateški ulaz u savski koridor, dajući celom kvartu moderniji i prepoznatljiviji karakter, što se direktno i pozitivno odražava na prestiž i potražnju za nekretninama u neposrednoj blizini.
Kalendar radova na Savskom amfiteatru
Prvi značajan infrastrukturni pomak očekuje se već na jesen ove godine, za kada je zakazan završetak radova u Bulevaru patrijarha Pavla. Dinamika razvoja zatim vodi ka proleću 2027. godine, što je predviđeni rok za kompletiranje opsežne rekonstrukcije u Savskoj ulici.
Kruna ovog urbanističkog poduhvata i konačno saobraćajno integrisanje celokupnog poteza planirano je za leto 2027. godine, kada se očekuje puštanje u saobraćaj Novog srpskog mosta, čime će ovaj deo prestonice dobiti potpuno novu dimenziju pristupačnosti i dodatno podići vrednost okolnih stambenih i poslovnih kvadrata.
Nova saobraćajna logika podiže vrednost kvadrata
Kružni tok sa svetionikom kod BIGZ-a nije samo infrastrukturni zahvat, to je jedan od poslednjih elemenata slagalice u potpunoj transformaciji Savske zone. Njegova funkcionalnost obezbeđuje bolju organizaciju tokova i direktno povezivanje budućeg Novog srpskog mosta sa srcem prestonice. Do leta 2027. godine, ova tačka će postati ne samo glavni saobraćajni orijentir Beograda, već i ozbiljan katalizator daljeg rasta vrednosti nekretnina u njenom okruženju.
Biznis Kurir/Nekretnine.rs