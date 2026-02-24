Slušaj vest

Jedan od ključnih infrastrukturnih projekata koji će redefinisati saobraćajnu sliku prestonice, ali i vrednost stambenog i poslovnog prostora u njenom epicentru, ulazi u završnu fazu.

Nova razvojna vizija Savskog amfiteatra donosi izgradnju velikog kružnog toka kod zgrade BIGZ-a, sa impozantnom centralnom instalacijom u obliku svetionika.

Ova strateška raskrsnica biće tačka spajanja Savske ulice, Bulevara patrijarha Pavla i prilaza ka budućem Novom srpskom mostu, formirajući potpuno nov i visoko funkcionalan ulaz u uži centar Beograda. Za kupce nekretnina i investitore, rasterećenje saobraćaja u ovom delu grada predstavlja jasan signal za dalji rast potencijala same lokacije.

Spajanje ključnih saobraćajnica Beograda

Kružni tok kod BIGZ-a deo je šire urbane rekonstrukcije koja spaja potez od Kalemegdana, preko Gazele, sve do Obrenovačkog puta i Čukaričke padine. Uporedo sa modernizacijom Bulevara patrijarha Pavla i kompletnom rekonstrukcijom Savske ulice, ovaj čvor preuzima ulogu glavnog stabilizatora saobraćaja u godinama koje dolaze.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Sa aspekta tržišta nekretnina, projekat donosi ono što se najviše ceni: laku i brzu dostupnost. Direktnije uključivanje u centralnu zonu, bez prolaska kroz tradicionalna gradska uska grla, drastično podiže atraktivnost lokacija u produžetku Savske ulice, oko Mostarske petlje, kao i celokupnog stambenog i poslovnog kompleksa Beograd na vodi.

Svetionik kao urbani orijentir i dodata vrednost lokaciji

Centralni element novog kružnog toka biće svetionik, vertikalna svetlosna struktura koja će funkcionisati kao prepoznatljiv vizuelni marker, naveo je tokom prezenotvanja plana gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

Foto: YouTube/ SERGIO_SPECTOR

Svetionik će stvoriti novi identitet ovog prostora, olakšavajući navigaciju na ukrštanju novih i postojećih tokova. Njegova uloga je da jasno označi strateški ulaz u savski koridor, dajući celom kvartu moderniji i prepoznatljiviji karakter, što se direktno i pozitivno odražava na prestiž i potražnju za nekretninama u neposrednoj blizini.

Kalendar radova na Savskom amfiteatru

Prvi značajan infrastrukturni pomak očekuje se već na jesen ove godine, za kada je zakazan završetak radova u Bulevaru patrijarha Pavla. Dinamika razvoja zatim vodi ka proleću 2027. godine, što je predviđeni rok za kompletiranje opsežne rekonstrukcije u Savskoj ulici.

Kruna ovog urbanističkog poduhvata i konačno saobraćajno integrisanje celokupnog poteza planirano je za leto 2027. godine, kada se očekuje puštanje u saobraćaj Novog srpskog mosta, čime će ovaj deo prestonice dobiti potpuno novu dimenziju pristupačnosti i dodatno podići vrednost okolnih stambenih i poslovnih kvadrata.

Nova saobraćajna logika podiže vrednost kvadrata