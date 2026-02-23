Slušaj vest

Opština Inđija tokom 2025. godine ponela je priznanje rekordera po broju izdatih građevinskih dozvola, sa ukupno 215 odobrenja, čime se svrstala među vodeće lokalne samouprave u Srbiji prema ovom kriterijumu.

Najviše dozvola izdato je za stambene i poslovne objekte, ali i za projekte u oblasti industrije i logistike, što dodatno podstiče privredni rast opštine i doprinosi otvaranju novih radnih mesta.

Iz lokalne samouprave ističu da je ovakav rezultat posledica sistematskog rada na unapređenju administrativnih procedura, digitalizaciji procesa i stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta.

Biznis Kurir/eKapija

