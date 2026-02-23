Sa 215 izdatih građevinskih dozvola, ovo mesto se svrstava među najbrže rastuće opštine u Srbiji, privlačeći i domaće i strane investitore.
Nekretnine
Niču fabrike i stambeni kompleksi: I Srbi i stranci pokupovali nekretnine u ovom gradu - dok drugi čekaju papire, ovde se sve dobije brzinom svetlosti
Opština Inđija tokom 2025. godine ponela je priznanje rekordera po broju izdatih građevinskih dozvola, sa ukupno 215 odobrenja, čime se svrstala među vodeće lokalne samouprave u Srbiji prema ovom kriterijumu.
Najviše dozvola izdato je za stambene i poslovne objekte, ali i za projekte u oblasti industrije i logistike, što dodatno podstiče privredni rast opštine i doprinosi otvaranju novih radnih mesta.
Iz lokalne samouprave ističu da je ovakav rezultat posledica sistematskog rada na unapređenju administrativnih procedura, digitalizaciji procesa i stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta.
Biznis Kurir/eKapija
