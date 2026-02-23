Slušaj vest

Kako, koliko i u kojoj valuti štedimo? Podaci pokazuju da se već godinama isplati štedeti u dinarima, pa je dinarska štednja u poslednjih 13 godina uvećana čak 11,5 puta, dok je devizna štednja u istom periodu gotovo udvostručena. Uprkos globalnim neizvesnostima, štednja građana u Srbiji nastavila je da raste i tokom druge polovine prošle godine. Prema podacima Narodne banke, dinarska štednja povećana je za više od 10 milijardi dinara i krajem 2025. godine dostigla je 206 milijardi dinara.

Anketa koja je sprovedena pokazuje isti trend jer svi građani koji su u njoj učestvovali a koji štede, prednost daju dinaru.

Oni navode da prvenstveno štede u dinarima zato što vole Srbiju i više veruju domaćoj valuti.

Stručnjaci poručuju da štednja u dinarima jeste racionalna odluka.

Analize Narodne banke Srbije pokazuju da su u poslednjih 13 godina bolje prošli oni koji su štedeli u domaćoj valuti.

- Naravno, to nije nikakva garancija odmah da prevedemo za neki budući period jer vi preuzimate rizik deviznog kursa. Ali vidimo da on nije bio značajno prisutan u proteklih desetak godina jer je devizni kurs bio vrlo stabilan - rekao je dekan Beogradske bankarske akademije Zoran Grubišić.

Ideja je da građani kroz kamatne stope pokušaju da zaštite vrednost novca i pobede inflaciju.

- To je, znači, dobra preporuka, doprinosi dinarizaciji. Znači, mi volimo da smo što više aranžmana orijentisani ka domaćoj valuti. Da se i zadužujemo u domaćoj valuti, pretežno kada god to možemo, iako je to uglavnom kratkoročno, a i da se investira ili štedi u domaćoj valuti. Dakle, to je nešto što doprinosi poverenju u domaću valutu i smanjuje valutni rizik - rekao je Grubišić.

Veća upotreba domaće valute, dakle, ima i stabilizirajući efekt na inflaciju koja se prošle godine vratila u ciljani raspon Narodne banke Srbije.

Pozitivno je i to što je učešće štednja u trećim valutama minimalno, iako im građani povremeno pribegavaju.