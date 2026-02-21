Slušaj vest

Brza pruga Beograd-Budimpešta pa dalje do Beča donosi istorijsku prekretnicu u saobraćajnom povezivanju Srbije sa Centralnom Evropom. Nakon što je u oktobru prošle godine puštena u saobraćaj brza pruga od Beograda do Subotice, kojom vozovi "Inter City" (SOKO) i "Inter Regio" saobraćaju brzinom od 200 kilometara na čas, fokus javnosti i putnika usmeren je na mađarski deo trase i skoro uspostavljanje direktnog saobraćaja sa Budimpeštom i Bečom.

Foto: Nemanja Nikolić

Teretni saobraćaj prvi u planu

Trenutni režim putovanja, koji je na snazi od oktobra 2025. godine, podrazumeva korišćenje brze pruge do Subotice, a zatim dva presedanja, u Subotici i Segedinu. Ovim putem putovanje do stanice Budapest Nyugati traje značajno duže, uz cene karata od 32 evra iz Beograda, odnosno 28 evra iz Novog Sada.

Međutim, mađarski ministar saobraćaja Janoš Lazar najavio je da će brza pruga od Beograda do Pešte biti u funkciji krajem februara 2026. godine. Prema planu, prvo će krenuti teretni saobraćaj, a ubrzo nakon toga i putnički vozovi. Kada pruga dobije finalna odobrenja, putovanje između dve prestonice biće skraćeno na manje od tri sata, tačnije na 160 minuta.

Nezavisna kontrola bezbednosti i tehnički izazovi

Izgradnju brze pruge u Mađarskoj finansira Izvozno-uvozna kineska banka, uz primenu kineskih tehničkih rešenja. Zbog usklađivanja sa strogim propisima Evropske unije i standardizovanim zahtevima za Evropski sistem upravljanja vozovima (ETCS), Ministarstvo građevinarstva i saobraćaja Mađarske angažovalo je nemačko Udruženje za tehničke preglede - TUV.

1/11 Vidi galeriju Uspostavljen je redovan putnički železnički saobraćaj između Beograda i Subotice, a vozovi će saobraćati brzinom do 200 km na sat. U Foto: Nemanja Nikolić

Nemački inspektori sprovode nezavisnu reviziju tehničkih, finansijskih i bezbednosnih uslova. Mađarski ministar Janoš Lazar objasnio je ovaj potez pred Ekonomskim odborom parlamenta:

- Nakon tragedije u Novom Sadu, angažovali smo međunarodnu inspekcijsku kompaniju, nezavisnu od mađarske države, kineske i svih ostalih uključenih strana, da pregleda tehničke, finansijske i bezbednosne uslove na železničkoj pruzi Budimpešta-Beograd.

Prepreke oko licenciranja signalnih sistema prevaziđene su upotrebom hibridne tehnologije, koja omogućava vozovima da kroz Mađarsku saobraćaju brzinom do 160 kilometara na čas, čak i u uslovima smanjene vidljivosti.

Nova cena karte i veza sa Bečom

Sa uspostavljanjem direktne linije i uvođenjem novih CRRC vozova koji dostižu brzinu do 200 km/h, utvrđena je i nova cena prevoza. Karta na relaciji Beograd-Budimpešta koštaće 26 evra.

Ova modernizacija pruge donosi povratak legendarne linije EuroCity Avala, koja će ponovo povezati Beč i Beograd preko Budimpešte. Austrijski mediji, poput dnevnika "Hojte", ocenjuju ovu liniju kao pravi "gejm-čejndžer".

Foto: Printscreen Heute.at, Beta/Ana Slović

Koliko će trajati vožnja Beograd-Budimpešta: tačno 3 sata. Budimpešta-Beč: 2 sata i 40 minuta. Ukupno vreme (Beč-Beograd): oko 6 sati bez presedanja.

Planirana su dva polaska dnevno u oba smera, što će putovanje učiniti udobnijim i ekološki prihvatljivijim u odnosu na automobile i avione. Ipak, napominje se da bi zbog graničnih i carinskih provera putovanje moglo trajati nešto duže tokom praznika i vikenda.

Dalji planovi: Brza pruga ka Nišu

Dok se severna magistrala kompletira, ministarka saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Aleksandra Sofronijević potvrdila je da tokom 2026. godine počinje izgradnja prve deonice brze pruge ka jugu Srbije, na relaciji Beograd-Niš.

Reč je o pruzi dugoj 230 kilometara, podeljenoj na tri deonice. Radovi počinju na deonici Stalać-Đunis (23 km), za koju je već potpisan ugovor sa turskim izvođačem. Celokupan projekat procenjen je na 2,77 milijardi evra, uz značajnu podršku Evropske unije koja je obezbedila grant od 600 miliona evra.